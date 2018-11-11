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  4. 11 Kasım 2018 17:18

''Komünist Başkan'' adaylık hamlesi

2014 yerel seçimlerinde Ovacık belediye başkanı olan "Komünist Başkan" Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli il merkezinde SMF'ye aday adaylığı başvurusunda bulundu.

''Komünist Başkan'' adaylık hamlesi
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2014 yerel seçimlerinde Ovacık belediye başkanı olan 'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu 2019 yerel seçimlerinde Tunceli il merkezinde SMF’ye aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
 
2014 yerel seçimlerinde Ovacık Belediye Başkanı olan Maçoğlu, 2019 yerel seçimlerinde Sosyalist Meclisler Federasyonu'ndan aday adaylığı başvurusunda bulundu. Maçoğlu “Gelinen noktada söz, yetki, karar halka şiarı ve devrimci halkçı yerel yönetimler programının Dersim il merkezinde de hayata geçirilmesi hedefiyle ve her birimizin özneleşme sorumluluğunun bilinciyle SMF’nin Dersim’de belediye başkanlığı aday adayı olarak kurumuma başvurumu yapmış bulunmaktayım” dedi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Maçoğlu adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu ve şunları söyledi:

2014 yılında örgütlü olduğum SMF önceli DHF’nin devrimci halkçı yerel yönetimler programını Ovacık yerelinde hayata geçirmek üzere belediye başkanlığına aday oldum.

Ovacık halk dayanışması öncülüğünde yerel seçimde başarı kazanılmış ve 5 yıl süresince devrimci halkçı yerel yönetimler programı başarıyla hayata geçirilmiştir.

Gelinen noktada söz-yetki-karar halka şiarı ve devrimci halkçı yerel yönetimler programının Dersim il merkezinde de hayata geçirilmesi hedefiyle ve her birimizin özneleşme sorumluluğunun bilinciyle SMF’nin Dersim’de belediye başkanlığı aday adayı olarak kurumuma başvurumu yapmış bulunmaktayım.

Tarihin bize öğrettiği en önemli ders kitlelerin öğretmenimiz; bizlerin de kitlelerin öğrencisi olduğumuz gerçeğidir. Bu bilinçle halkımızla birlikte sosyalistlerin yerel yönetim anlayışını daha ileriye taşıyıp üretenin ve yönetenin halk olduğunu pratik olarak göstereceğiz.

il merkezi , komünist başkan , tunceli
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