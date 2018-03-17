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  4. 17 Mart 2018 13:19

Kontak kapatan otobüsçülere yüzde 100 zam !

İstanbul'da kontak kapatarak eylem yapan Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ’nin hakedeşleri, İBB Meclis kararıyla yüzde 100 artırıldı.

Kontak kapatan otobüsçülere yüzde 100 zam !
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İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde hizmet veren sendika üyesi erguvan halk otobüsü işletmecileri, belediyeden alınan ücretlerin masraflarının çok altında kaldığını öne sürerek kontak kapatma eylemi yapmıştı. Eyleme Avrupa ve Anadolu Yakası'ndan 1000'e yakın araç katılmıştı.

İBB’den aylık 28 bin lira taşıma bedeli aldıklarını ancak maliyetlerinin 55 bin lira olduğunu belirten otobüsçüler için yeni bir gelişme yaşandı.

 Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ’nın hakedişleri İBB Meclis kararıyla 100’ün üzerinde artırıldı. 

Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ hakkedişlerine her öğrenci için 30 kuruş, kendi bünyesindeki İETT ve Metro İstanbul AŞ’ye de 15 kuruş ödüyordu.

Hürriyet

belediye , ibb , istanbul , otobüs , erguvan
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