Fatih Mühürdar’ın çok fazla reyting alan evlendirme programları, pembe diziler, yemek programları gibi yapımları eleştiren müzikal oyunu ‘İşte Mizahı Yok Başka İzahı’ Sarıyerli izleyicisiyle buluştu. Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunda Fatih Mühürdar izleyicilere tek perdelik bir gösteri sundu. Türkiye’nin tanınmış simalarının anekdotları, anıları ve taklitleriyle güldürmeyi hedefleyen oyun izleyicilerden tam not aldı. Oyun öncesi görüşlerini paylaşan Fatih Mühürdar, “Şu anda Türkiye’de maalesef bir kültürel erozyon var” dedi.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MİZAHI ANLATIYORUZ

Usta komedyen Fatih Mühürdar, oyunda geçmişten günümüze mizahın anlatıldığı söyleyerek, “Nasrettin Hocalardan, Cem Yılmazlara, Yılmaz Erdoğanlar’a kadar bugünkü meddah ve bugünkü orta oyuncular veya showmanlerin hepsinin içeriğini taşıyor. Ben de 45 senelik bir sanatçı olarak bunların hepsiyle birlikte bulundum. Onların hepsini burada sahneye çıkarıyoruz ve güldüren yönleriyle anlatıyoruz. Güldürürken de yer yer sigaranın zararlarını anlatıyoruz. Yani çaktırmadan aralara güzel anekdotlar koyuyoruz” dedi.

ARADA BAĞ KALMADI

Genç kuşakların kendinden öncekilerle iletişiminin koptuğunu söyleyen Mühürdar, “ Evlendirme programları biliyorsunuz bir facia. Yemek programları, moda programları bunların hepsi facia. Biz de oyunumuzda bunları anlatıyoruz. Buraya gelen insanlar Survivor’a rağmen geliyorlar, dizilere rağmen geliyorlar. O yüzden de biz onları alkışlıyoruz. Şu anda Türkiye’de maalesef bir kültürel erozyon var. Özelliklede genç kuşakların daha önceki kuşaklarla irtibatı kopmuş durumda. Arada bağ kalmadı, ortak kültür kalmadı. Benim dönemimde televizyonlarda herkesin izlediği programlar vardı, herkesin izlediği diziler vardı ve bunların sonunda kötü adamalar cezalandırıldı. Ama şimdi kötü adamların hepsi dışarıda” ifadelerini kullandı.