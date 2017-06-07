Kubat'tan Sarıyerlilere müzik ziyafeti

Ramazan konserleri kapsamında Sarıyer'e gelen Kubat İstinye Tersane Alanı'nı dolduran yüzlerce kişiye unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Sarıyer Belediyesi Ramazan Ayı boyunca gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Kubat’ı İstinye Tersane Alanı’nda sevenleriyle buluşturdu. Yüzlerce Sarıyerlinin katıldığı konserde birbirinden güzel türküleri seslendiren sanatçı dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de konseri izleyenler arasındaydı. Sahneye çıkan Başkan Genç, Sarıyerlilere güzel bir akşam yaşattığı için Kubat’a teşekkür etti. Konuşmasında Mehmetçikleri de anan Genç, “Bu vatanı bekleyen evlatlarımızı ve onları bekleyen anneleri unutmayalım” dedi. Konserin sonunda Başkan Genç’in Kubat’la birlikte Mehmetçikler için söylediği Yemen türküsü büyük beğeni aldı.