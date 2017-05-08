LYS için toplu taşımaya onay çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 10-11 ve 17-18 Haziran'da yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girecek öğrenci ve görevlilere toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini içeren önergeyi oy birliğiyle kabul etti.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet başkanlığında yapılan mayıs ayı toplantılarının ilk birleşiminde, AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan ve CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever, LYS sınavlarında toplu ulaşım araçlarının, öğrenci ve görevlilere ücretsiz hizmet vermesini içeren önerge verdi.

Söz konusu önerge, Meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.

Öğrenci ve görevlilerin sınav yerlerine rahat ulaşabilmesi için alınan karara göre, 2017- ÖSYS kapsamında 10-11 ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacak olan LYS'ye girecek öğrenci ve görevliler, sınav giriş veya görevli belgelerini ibraz ederek, İETT otobüsleri, Otobüs A.Ş. otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, tünel, Şehir Hatları vapurları, özel deniz motorları, tramvay, metro, hafif metro, füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvayını ücretsiz kullanabilecek.

KAVURMACI'NIN TAHLİYESİ PROTESTO EDİLDİ

Bazı CHP'li Meclis üyeleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ömer Faruk Kavurmacı'nın sağlık sorunları gerekçesiyle adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmesini, protesto etti.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Meclisine önerge vermek isteyen CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, Türkiye'de cezaevlerinde birçok hasta bulunduğunu anlatarak, benzer durumdaki hastalar cezaevindeyken Kavurmacı'nın tahliyesinin kamu vicdanında kabul görmediğini söyledi.

Açıklamanın ardından, CHP'li Meclis Üyesi Nadir Ataman, Deniz Erzincan ve Hüseyin Sağ, meclis oturumuna, üzerinde "Cezaevlerinde 31 epilepsi 925 hasta

hükümlü var. Kadir abinin damat serbest" yazan tişörtlerle katıldı.

Meclis üyelerinin soru önergesi olarak yaptıkları açıklama üzerine, Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet, "Ben bunu nereye sevk edeyim? Adalet Bakanlığına mı? Önerge olmadığı için başkanlığa havale etmiyorum." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Yardımcısı Faruk Aydın da "Algı operasyonu ile karşı karşıyayız. Mahkemenin ara kararı ile yorum yapıyoruz. Mahkeme devam ediyor. Bağımsız yargıya güveniyoruz, sonucunu bekleyelim." ifadelerini kullandı.