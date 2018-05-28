Maltepe Başıbüyük’te iftar coşkusu

Maltepe’de Ramazan, büyük bir coşkuyla devam ediyor. Maltepe Belediyesi’nin Başıbüyük mahallesinde yer alan Başıbüyük Stadı’nda kurduğu sevgi sofrasında, 3 bin kişi dualar eşliğinde orucunu açtı. İftar öncesi, ilahi grubu tarafından tasavvuf müziği dinletisi yapıldı. İftar sonrası, geleneksel Türk tiyatrosu hocası Nedim Çağlar’ın meddah gösterisi ile Hacivat ve Karagöz oyunu sahnelendi. İllüzyonist Burak Parlı’nın yaptığı şovla izleyenleri büyülediği programda Neşe-i Muhabbet ekibi de, orta oyunu performansıyla büyük beğeni topladı. Gecede, vatandaşlara Osmanlı şerbeti ve patlamış mısır dağıtıldı. Ayrıca Küçükyalı Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi Kubbealtı salonunda da, Niğdeliler Derneği üyelerine yönelik iftar programı düzenlendi.