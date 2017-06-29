​Maltepe Belediye Başkanına atılan​ iftiralar ters tepti

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Maltepe Belediyesi’ni hedef alan internet sitelerinden flashaber.com.tr’de “CHP’li Maltepe Belediyesi Taciz İddiasıyla Çalkalanıyor”, “CHP’li Ali Kılıç ‘PKK’lı ve Ajan İddialarına Dokuz Yıldır Yanıt Veremedi”, “CHP’li Belediyeye Rüşvet Operasyonunda Son Hazırlıklar”, “Ali Kılıç ile FETÖ’cülerin Yolu Almanya’da Kesişiyor”, “Ali Kılıç’a Almanya Yasağı Mı Konuldu?” başlıklı haberler Basın Konseyi tarafından değerlendirildi. Basın Konseyi aynı şekilde toplumsal.com.tr internet sitesinde yer alan “Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç Alman Ajanı Mı?”, “Ali Kılıç Akıl Oyunlarına Devam Ediyor”, “Maltepe Belediyesi Dosyasını Açıyoruz”, “Ali Kılıç’a Yurtdışı Yasağı Mı Konuldu?” haberlerini de inceledi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın, hakkında çıkan iftira haberlerin yer aldığı iki internet sitesi hakkında yaptığı şikayetler üzerine inceleme başlatan Basın Konseyi, “BND ajanı, yolsuzluk, şantaj, yalan ifade, terör örgütlerine yardım, FETÖ bağlantısı, belediyenin iflasın eşiğine gelmesi” gibi ağır iddia ve ithamları ispat eder belgelerin sunulmadığı sonucuna vardı.

Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” diyen 4. maddesi; “Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayımlanamaz” diyen 6. maddesi ve “Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez” diyen 10. maddesi uyarınca, “kınama” kararı verilmesi oybirliğiyle karara bağlandı.