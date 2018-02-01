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  4. 01 Şubat 2018 13:45

Maltepe Belediyesi 2017 yılında 9 milyon 900 bin km yol katetti

Cenazeler ve ücretsiz öğrenci servisleri başta olmak üzere, sosyal ve kültürel etkinliklerde de vatandaşlarına ücretsiz servis imkânı sağlayan Maltepe Belediyesi, araçları ile 2017 yılında 9 milyon 900 bin kilometre yol katetti.

Maltepe Belediyesi 2017 yılında 9 milyon 900 bin km yol katetti
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Belediyeye bağlı araçlar, İstanbul içinde ve dışındaki cenazeler için 2 milyon 700 bin kilometre yol kat ederek, 6223 cenaze için acılı ailelere ulaşım desteği verdi. Amatör Spor Kulüpleri için ise son 4 yılda,1607 ücretsiz sefer gerçekleştirildi.  2015 yılında başlayan ve büyük ilgi gören ücretsiz öğrenci servisi ile belediye günde ortalama 400 öğrenciye hizmet verirken, araçlar 265 bin kilometre yol yaptı. Başkan Ali Kılıç’ın görevde olduğu son 4 yılda ise belediye araçları, il içi ve dışında toplam olarak, 32 milyon 400 bin kilometre yol katetti.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızın iyi günlerinde de, kötü günlerinde de yanlarındayız. Acılı günlerinde, taziye ve cenaze için servislerimizi hizmetlerine sunuyoruz. Vatandaşlarımızın evlatlarını, okullarına güvenle ve ücretsiz taşıyoruz. Ciddi zorluklar içinde spor faaliyetlerini gerçekleştirmeye çalışan amatör spor kulüplerimize de, desteğimiz her zaman devam edecek” dedi.

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