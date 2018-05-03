Advertisement
SON DAKİKA
CHP, DP, İYİ PARTİ VE SAADET İTTİFAKINDA SÜRPRİZ İDDİA
NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
DOLAR ROKET GİBİ FIRLADI ! TÜM ZAMANLARIN REKORU
BAHÇELİ'DEN ÇOK KONUŞULACAK FETÖ AÇIKLAMASI
Afla emeklilik müjdesi ! Emeklilik hayali suya düşenlere de af geldi !
Afla emeklilik müjdesi ! Emeklilik hayali suya düşenlere de af geldi !
Yeşilçam’ın usta ismi vefat etti, sessiz sedasız defnedildi
Yeşilçam’ın usta ismi vefat etti, sessiz sedasız defnedildi
Dolar roket gibi fırladı ! Tüm zamanların rekoru
Dolar roket gibi fırladı ! Tüm zamanların rekoru
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı ! Haberler kötü...
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı ! Haberler kötü...
CHP, DP, İYİ Parti ve Saadet ittifakında sürpriz iddia
CHP, DP, İYİ Parti ve Saadet ittifakında sürpriz iddia
İşte Stephen Hawking'in ölmeden önceki son çalışması
İşte Stephen Hawking'in ölmeden önceki son çalışması
Yeni dönem ! Tüm araçlarda zorunlu hale getiriliyor
Yeni dönem ! Tüm araçlarda zorunlu hale getiriliyor
Havalar nasıl olacak ? Meteoroloji'den sağanak yağış uayrısı geldi
Havalar nasıl olacak ? Meteoroloji'den sağanak yağış uayrısı geldi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 03 Mayıs 2018 10:36

Maltepe Belediyesi sağlıkta çığır açtı

Maltepe Belediyesi’ne bağlı olarak faaliyetlerine sürdüren Küçükyalı Tıp Merkezi, 2018 yılında doktor ve poliklinik sayısını arttırarak, çalışmalarına hız verdi.

Maltepe Belediyesi sağlıkta çığır açtı
A+ A-

Maltepe’de, belediye tarafından hizmete açılan Küçükyalı Tıp Merkezi, başarılı ve ücretsiz çalışmalarını, doktor ve poliklinik sayısını arttırarak sürdürüyor. Tam donanımlı olma noktasında hızla ilerleyen tıp merkezi, 2018’in ilk 4 ayında dahiliye, genel cerrahi, lokal cerrahi, kadın, çocuk, göz ve göğüs hastalıkları, ağız ve diş sağlığı, uzman aile hekimliği, pratisyen hekim ve psikolojik danışmanlık hizmeti alanlarında toplamda 37 bin hastaya sağlık hizmeti sundu. Ağız ve diş sağlığı polikliniğinde 826 kişiye hizmet veren tıp merkezi, radyoloji ve biyokimya hizmetleri alanında da 11 bin 379 vatandaşa laboratuvar hizmeti verdi. 2018’in ilk çeyreğinde 774’ü evlilik raporu, 35’i kan tahlili, 935’i sağlık raporu olmak üzere toplamda bin 752 kişiye ulaşılırken; kan alma, kan şekeri ölçümü, serum takılması, EKG, müşahede, pansuman, tansiyon ölçümü, enjeksiyon ve dikiş alımı gibi hemşirelik hizmetlerindeyse, 12 bin 648 vatandaşının derdine deva olundu.

“DOKTOR SAYIMIZ ARTACAK”

Hastane Müdürlüğü’ne bağlı Küçükyalı Tıp Merkezi’nin çalışmalarıyla ilgili olarak Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, şunları söyledi:

“Bu merkezi, tam da Türkiye’de hemen hemen neredeyse tüm sağlık hizmetleri ücreti hale getirilirken, vatandaşlarımıza yönelik, özellikle temel sağlık ihtiyaçlarının ücretsiz olduğunu kabul eden bir sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmete açmıştık. Geçen aylar, bu kararımızın ne denli isabetli olduğunu gösteriyor. 2018’in ilk yarısında 37 bin kişiye ücretsiz sağlık hizmeti sunduk.  Yine sene sona ermeden hem doktor, hem hemşire, hem tıbbi malzeme, hem de poliklinik sayımızı arttırarak, daha donanımlı hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.” (03.05.2018)

maltepe , maltepe belediyesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM