Maltepe Belediyesi son 5 yılda 57 bin sokak hayvanını tedavi etti

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekimler, 2014-2019 yılları arasındaki 5 yıllık süreçte, 57 bin 245 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştirdi. Aynı yıllar içerisinde 9 bin 273 sokak hayvanı kısırlaştırılırken 4 bin 392 hayvan da aşılandı. Yine çalışmalar kapsamında 9 bin 421 gıda işletmesini denetlenirken, 62 bin 132 noktada da ilaçlama yapıldı.

“ONLAR VARSA BİZ VARIZ”

Veterinerlik çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Maltepe, bütün canlıların kenti olacak dedi. Bu sözümüzü tuttuğumuz için çok mutluyum. Merhametin ve birbirini anlamanın yolu, bu can dostlarımızdan geçiyor. Onlar varsa, biz varız. Çalışmalarımızda bizlere yardımcı olan gönüllülerimize, veteriner ekiplerimize ve duyarlılıklarından ötürü Maltepeli tüm vatandaş ve esnaflarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Maltepe’yi hayvan dostu bir kent yaparak, yaşama standardını daha da yükseklere taşıyacağız” dedi. (15.01.2019)

