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  4. 12 Kasım 2018 17:27

Maltepe Belediyesi’nden ''Atatürk'e Saygı'' konseri

2012 yılında ünlü opera sanatçısı, bariton Sedat Öztoprak tarafından kurulan “Koro İstanbul’un Sesi”, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına, “Atatürk’e Saygı” konseriyle sahne aldı.

Maltepe Belediyesi’nden ''Atatürk'e Saygı'' konseri
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Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı konser, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlendi. İstanbul’un çok renkli müziğini farklı bir ahenkle birleştirmeyi hedefleyen koro, çok seslilikle evrensel müziği ve Türk motiflerini  içeren bir repertuarla sahne aldı. Konserin ikinci bölümünde sahne alan Sedat Öztoprak ve soprano Günay Acar’a, piyanoda Zeynep Er eşlik etti.

RUMELİ TÜRKÜLERİ SESLENDİRİLDİ

Öztoprak ve Acar,  Türk Beşleri arasında yer alan, Cumhuriyet tarihinin ilk kuşak bestecileri Ahmet Adnan Saygun’dan “Mavilim,” “Bozlak”, Cemal Reşit Rey’den “Çeşme” ve Ulvi Cemal Erkin’den “Fincan” isimli eserleri seslendirerek, dinleyicileri unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıkardı. Atatürk’ün anısına, sevdiği türkülerden “Bülbülüm Altın Kafeste”yi seslendiren koro, Rumeli türkülerine ve zeybeklere de yer verdi.  Konseri “Onuncu Yıl Marşı” ile tamamlayan koroya, dinleyicilerde hep bir ağızdan eşlik etti.  
 

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