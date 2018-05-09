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  4. 09 Mayıs 2018 16:39

Maltepe Belediyesi’nden Azerbaycan’a 100. yıl hediyesi

Maltepe Belediye Meclisi, Azerbaycan’ın kuruluş yıldönümünde, ilçe sınırları içinde bulunan bir parka, “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl Parkı” ismini verdi.

Maltepe Belediyesi’nden Azerbaycan’a 100. yıl hediyesi
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Azerbaycan’ın 100’üncü kuruluş yıldönümünde, Maltepe Belediye Meclisi tarafından anlamlı bir karar alındı. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü ve Azeri halkının önderi Haydar Aliyev’in 95. doğum günü dolayısıyla, CHP Maltepe Belediye Meclisi grubu tarafından verilen önerge oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre, Başıbüyük Mahallesi Dinçerler Sokak’ta bulunan parkın adı, “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl Parkı” olarak değiştirildi.   

AZERBAYCAN’IN 100. YILI KUTLANACAK

Parkın açılışı, 15 Mayıs Salı günü Azerbaycan’dan gelecek bir heyetin katılımıyla gerçekleştirilecek. Aynı gün, “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 100. Yılı ve Haydar Aliyev” konulu konferans, konser ve dans gösterisiyle, Türkiye’de yaşayan 38 Azeri ressamın eserlerinin yer aldığı sergi açılışı da,  Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapılacak.

 

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