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  4. 29 Ekim 2018 11:44

Maltepe Cumhuriyet’i davullarla karşıladı

Maltepeliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ilçede geleneksel olarak sürdürülen mübadil davulu etkinliğiyle karşıladı.

Maltepe Cumhuriyet’i davullarla karşıladı
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Başkan Ali Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 95 davulcu, Cumhuriyet’in 95’inci yıldönümünü marşlar ve davullar eşliğinde kutladı. Kılıç, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve büyük Türk halkının bin bir emekle kazandığı Cumhuriyetimizin 95’inci yılı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet” dedi.

Türkiye’de bir ilke imza atarak, Cumhuriyet’in 95’inci yıldönümünü, iki ay süren etkinliklerle kutlayan Maltepe Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı davullarla karşıladı. İlçe meydanında sabah saatlerinde geleneksel “mübadil davulu” etkinliğinde, Başkan Ali Kılıç da eline davul alarak, çalınan marşlara eşlik etti. Burada bir konuşma yapan Başkan Kılıç, Cumhuriyet’in 95’inci yılını kutlayarak şunları söyledi: “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve büyük Türk halkının binbir emekle kazandığı Cumhuriyetimizin 95’inci yılı kutlu olsun. Cumhuriyet’i ilk defa Maltepe’de 2 ay süren etkinliklerle kutladık. Bugünde davullar çalarak, bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Yaşasın Cumhuriyet.”

STATTAKİ TÖRENE RENK KATTILAR

Konuşma sonrası davulcular, resmi törenin düzenleneceği Hasan Polat Stadyumu’na doğru yürüyüşe geçti. Halk da davulculara ritim tutarak eşlik ederken, davulcular, statta da davul çalarak törenleri renklendirdi. Daha sonra ilçedeki okulları resmi geçit töreni yapıldı ve günün anlam ve önemine uygun olarak düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.

Kutlamalar çerçevesinde ayrıca Maltepe Kaymakamlığı’nda tebrikat töreni düzenlendi. Burada İlçe Kaymakamı Meftun Dallı, Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Garnizon Komutanı ile tebrikleri kabul etti.

ali kılıç , maltepe
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