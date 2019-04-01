Maltepe rekor oyla yeniden Ali Kılıç dedi

Büyük bir heyecanın yaşandığı 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Maltepe’de sonuç değişmedi. Seçmenlerin yarısından fazlasının desteğini alan Ali Kılıç, bir dönem daha Maltepe Belediye Başkanı seçildi. 309 bin 348 seçmenin oy kullandığı ve oy kullanma oranının yüzde 83.31’e ulaştığı Maltepe’de Kılıç, 157 bin 149 seçmenin desteğini aldı. En yakın rakibi olan Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi adayı Ahmet Baykan ise 127 bin 675 oy da kalarak yüzde 42.94 oy oranıyla ikinci oldu. Maltepe genelinde 2014’teki seçime göre oylarını 7 bin 975 arttıran Kılıç, 18 mahallenin tamamında oylarını arttırması dikkatlerden kaçmadı. 18 mahallenin 14’ünde birinciliği göğüsleyen Ali Kılıç, geçen seçimde ikinci olduğu Zümrütevler mahallesinde ise bu sefer önde çıktı.

“MALTEPE’DE DEMOKRASİ ŞÖLENİ YAŞANDI”

Seçimi kazanan Ali Kılıç ise tüm Maltepelilere ve partililere teşekkür etti. Maltepe’de demokrasi şöleni yaşandığına dikkat çeken Kılıç; “3 aylık bir süreçte yerel seçim atmosferini Maltepe’de yaşıyoruz. Sürekli yaptığımız çağrılara kulak vererek, herhangi bir olumsuzluğa yer vermeyen siyasi partilerimize, bu yarışta bizimle beraber yarışan diğer adaylarımıza, ilçe örgütümüze ve tüm Maltepelilere, ilçemizin barış, kardeşlik ve hoşgörü kültürüne sahip çıkarak bu seçimi bir demokrasi şölenine dönüştürdükleri için teşekkür ediyorum. Geride kalan 5 yılda dayatan değil danışan bir anlayışla kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden herkese eşit hizmet etmek için çalıştık. Karnemize kocaman bir pekiyi yazan, bize oy veren, destek olan tüm Maltepelilere de şükranlarımı iletiyorum. Bu kenti 5 yıl daha birlikte yönetecek, her alanda zirveye taşıyacağız” diye konuştu.