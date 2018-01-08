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  4. 08 Ocak 2018 10:39

Maltepe’de 4 yılda 45 bin sokak hayvanı tedavi edildi

Maltepe Belediyesi, son 4 yılda 44 bin 391 sokak hayvanını tedavi etti. Çalışmalar kapsamında, 7 bin 521 gıda işletmesi de denetlendi.

Maltepe’de 4 yılda 45 bin sokak hayvanı tedavi edildi
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Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Sokaktaki dostlarımız bizler için çok önemli. Merhametin ve birbirini anlamanın yolu, bu can dostlarımızdan geçiyor” dedi.

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekimler, 2014-2017 yılları arasında 44 bin 391 sokak hayvanını tedavi ederken, 7 bin 97 kısırlaştırma işlemini de başarıyla gerçekleştirdi. Ayrıca ekipler, son 4 yılda 3 bin 81 aşılama yaptı. Çalışmalar kapsamında 11 bin 788 açık ve kapalı alanda ilaçlama faaliyetinde bulunulurken, 7 bin 521 gıda işletmesi de denetlendi. 

Çalışmalarla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Sokaktaki dostlarımız bizler için çok önemli. Merhametin ve birbirini anlamanın yolu bu can dostlarımızdan geçiyor. Onlar varsa, biz varız. O yüzden hem gönüllülerimize, hem de veteriner ekiplerimize, çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
 

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