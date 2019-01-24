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  4. 24 Ocak 2019 10:30

Maltepe’de 5 yılda 198 kilometre yol asfaltlandı

Maltepe Belediyesi, son 5 yılda ilçe genelinde 198 kilometre yol asfaltlarken, 212 bin metrekare kaldırım çalışması gerçekleştirdi.

Maltepe’de 5 yılda 198 kilometre yol asfaltlandı
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Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2014 yılından bu yana gerçekleştirdiği hummalı çalışmalarla ilçenin cadde ve sokaklarına 280 bin 415 ton asfalt dökerek, yaklaşık 198 kilometrelik yolu asfaltladı. Çalışmalar kapsamında 212 bin 560 metrekare kaldırım ve taş kaplamayla 21 bin 18 metrekare istinat ve bahçe duvarı yapıldı. 6 bin 57 metre merdiven imalatının gerçekleştirildiği çalışmalarda 5 bin 855 adet ızgara ve bacayla 10 bin 2 metrekare tel çit yapıldı, 8 bin 496 metre yağmur suyu kanalı açıldı ve bin 145 adet aydınlatma direği dikildi.  

“MALTEPELİLERİN HİZMETİNDEYİZ”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde, uzun yıllardır asfalt yüzü görmeyen birçok cadde ve sokağımızı asfaltladık. 5 senelik süreç içerisinde, yaklaşık 200 kilometreye yakın bir yolu asfaltladık. İnşallah yeni dönemde de, çalışmalarımıza ara vermeksizin devam edeceğiz. Çalışmaları için personelimize ve anlayışları için halkımıza çok teşekkür ediyorum. Maltepelilerin daima hizmetinde olacağız” dedi.

Maltepe Belediyesi , maltepe
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