Maltepe’de 5 yılda 3 bin işletmeye ruhsat

Maltepe Belediyesi, Ali Kılıç’ın göreve geldiği 2014 yılından bu yana ilçedeki ruhsatsız dükkânları tespit ederek, kayıtsız işletmelerin önüne geçmek için çalışma başlattı. Bu kapsamda, kadın kuaförleri, erkek berberleri, yeme-içme yerlerinin de aralarında bulunduğu ve ruhsatsız olduğu tespit edilen işletmelerden 3 bin 12’sine, 5 yıllık süreç içerisinde ruhsat verildi. Kalan işletmelere de geçici ruhsat verilerek, işletme sahipleri, asıl ruhsatlarını alması için ilgili birimlere davet edildi. Maltepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, ruhsat verilen iş yerlerinden bin 390’unu sıhhi müessese, 325’ini gayrisıhhi müessese, 214’ünü umuma açık ve bin 194’ünü de sıhhi diğer müesseseler oluşturdu.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “2014 yılında göreve geldiğimizde, halk sağlığının bizler için her şeyden daha önemli olduğunu söylemiştik. Bunun için de bölgedeki işletmelerin ruhsatlandırılması ve kayıt altına alınması çok önemli. Bu hem sağlığımız, hem de ekonomimiz için gerekli. Bu bilinçle ruhsatlandırma anlamındaki sorunları tespit ederek, ilgili birimimizi yeniden yapılandırdık ve yılda ortalama 600 işletmeye ruhsat verdik. Bu hizmette emeği geçen tüm çalışanlarıma ve bölge esnafına teşekkür ediyorum” dedi.

