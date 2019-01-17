Vücutta biriken toksinlerden kurtulmanın en kolay yolu
Vücutta biriken toksinlerden kurtulmanın en kolay yolu
Bakanlık ''mevsimsel'' dedi ama ''ölümcül uyarısı'' geldi !
Bakanlık ''mevsimsel'' dedi ama ''ölümcül uyarısı'' geldi !
Dikkat ! Türkiye'de bu hastalığın görülme sıklığı artıyor
Dikkat ! Türkiye'de bu hastalığın görülme sıklığı artıyor
Android telefonu olanlar dikkat ! Bu sabah başladı
Android telefonu olanlar dikkat ! Bu sabah başladı
Dolar düşüşe geçti; işte günün ilk rakamları
Dolar düşüşe geçti; işte günün ilk rakamları
Kart borcu yapılandırmada iki müjde daha
Kart borcu yapılandırmada iki müjde daha
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Eğitime kar engeli ! O illerimizde okullar tatil edildi
Eğitime kar engeli ! O illerimizde okullar tatil edildi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 17 Ocak 2019 11:38

Maltepe’de 5 yılda 3 bin işletmeye ruhsat

Maltepe Belediyesi, kayıtsız işletmelerin önüne geçmek ve ruhsatsız hiçbir işletme bırakmamak adına Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın göreve geldiği 2014 yılından bu yana, 3 bin işletmeye ruhsat verdi.

Maltepe’de 5 yılda 3 bin işletmeye ruhsat
A+ A-

Maltepe Belediyesi, Ali Kılıç’ın göreve geldiği 2014 yılından bu yana ilçedeki ruhsatsız dükkânları tespit ederek, kayıtsız işletmelerin önüne geçmek için çalışma başlattı. Bu kapsamda, kadın kuaförleri, erkek berberleri, yeme-içme yerlerinin de aralarında bulunduğu ve ruhsatsız olduğu tespit edilen işletmelerden 3 bin 12’sine, 5 yıllık süreç içerisinde ruhsat verildi. Kalan işletmelere de geçici ruhsat verilerek, işletme sahipleri, asıl ruhsatlarını alması için ilgili birimlere davet edildi. Maltepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, ruhsat verilen iş yerlerinden bin 390’unu sıhhi müessese, 325’ini gayrisıhhi müessese, 214’ünü umuma açık ve bin 194’ünü de sıhhi diğer müesseseler oluşturdu.  

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “2014 yılında göreve geldiğimizde, halk sağlığının bizler için her şeyden daha önemli olduğunu söylemiştik. Bunun için de bölgedeki işletmelerin ruhsatlandırılması ve kayıt altına alınması çok önemli. Bu hem sağlığımız, hem de ekonomimiz için gerekli. Bu bilinçle ruhsatlandırma anlamındaki sorunları tespit ederek, ilgili birimimizi yeniden yapılandırdık ve yılda ortalama 600 işletmeye ruhsat verdik. Bu hizmette emeği geçen tüm çalışanlarıma ve bölge esnafına teşekkür ediyorum” dedi.   
 

maltepe , maltepe belediyesi , ali kılıç
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM