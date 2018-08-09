Maltepe’de 6 ayda 69 bin kişi sanatla buluştu

Maltepe Belediyesi, İstanbul’un Anadolu yakasındaki en büyük kültür merkezlerinden biri olan Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yılın ilk altı ayında 69 bin kişiyi kültür ve sanatla buluşturdu. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, 2018 yılı ocak ve haziran ayları arasında düzenlenen yüzlerce etkinlikle, binlerce sanatseveri TSKM’de ağırladı. Türk pop, halk, caz, klasik müziğinin güçlü yorumcularının, ünlü grupların, halk ve sanat müziği korolarının sahne aldığı 27 konseri, 6 bin 345 müziksever takip etti. 10 bin 352 tiyatro sever, Türk tiyatrosunun usta ve sevilen isimlerinin sahne aldığı, birbirinden iddialı yerli ve yabancı 32 tiyatro oyununu izledi.

ÇOCUKLARA KARNE HEDİYESİ

Çocukların kültürel ve sosyal gelişimlerine destek veren, “Şubat Tatili Çocuk Şenliği”nin de yer bulduğu 38 çocuk tiyatro oyunu, 14 bin 435 minik izleyiciyle buluştu. İki bin 155 çocuk da, üç boyutlu gözlüklerle gösterimi yapılan 6 çizgi filmiyle sinema keyfi yaşadı. Akademisyenlerin, resim sanatının usta ve genç kuşak isimlerinin resim, karikatür, fotoğraf sergileriyle, geleneksel Türk el sanatlarının tanıtıldığı 23 sergiyi, bin 265 sanatsever ziyaret etti. 755 kişi, usta yazarlar, gazeteciler, bilim dünyasının önemli isimleri ile düzenlenen 4 söyleşi ve imza gününde bir araya geldi. Türk edebiyatının, bilim ve düşünce dünyasının usta isimleri, halk ozanları için düzenlenen 6 anma etkinliğine de, bin 540 kişi katıldı.

“KÜLTÜR VE SANATIN BAŞKENTİ”

Dünyanın birçok ülkesinde renkli etkinliklerle karşılanan, Çin’in en önemli bayramı “Çin Mutlu Bahar Bayramı”, TSKM’de coşkuyla kutlanırken, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı için de, konser, söyleşi ve sergi etkinliği düzenlendi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, kültür-sanat etkinliklerini 4.5 yıldan beri ücretsiz olarak Maltepelilerle buluşturduklarını belirterek, “Kültür-sanat bir toplumun can damarıdır. Bu tür etkinlikleri, halkın buluşmasını şiar edinen bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Maltepe’yi kültürün ve sanatın başkenti yaptık. Gösterilen ilgiden son derece memnunuz” dedi.