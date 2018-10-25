Maltepe'de Ali Kılıç yeniden CHP'den Belediye Başkan adayı

Yaklaşan yerel seçimlerle birlikte, partilerde aday belirleme süreci hızlandı. CHP, dün 105 adayı açıklayarak, bu konuda en hızlı hareket eden parti oldu.

CHP’de en çok merak edilen adaylar ise İstanbul’da. İstanbul’a özel bir önem veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk olarak ellerinde olan ilçeleri incelemeye aldı.

Tüm başkanların 4,5 yıllık icraatlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, ilk olarak Maltepe için karar verdi. CHP, seçimlere, şimdiki Başkan Ali Kılıç ile girecek.

Bu kararı vermeden önce , örgütten ve halktan gelen tepkileri yardımcıları ile değerlendiren Kılıçdaroğlu, “ Ali Kılıç ile devam “ kararı verdi.

Kılıçdaroğlu’nun bu kararı almasında, Ali Kılıç’ın 4,5 yıllık icraatları da önemli bir rol oynadı. Kılıçdaroğlu’na verilen raporda Ali Kılıç’ın şu önemli icraatlarının altı çizildi:

· Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahalelerinde, 40 yıllık imar sorununu, 4 yılda kesin olarak çözüldü.

· Maltepelilerin ücretsiz sağlık hakkına sahip çıkarak, Türkiye’nin ilk SGK anlaşmalı, modern ve teknik donanımı yüksek belediye hastanesi “ Küçükyalı Tıp Merkezi “ hizmete açıldı.

· Tıp Merkezi’nde 340 binden fazla vatandaşa ücretsiz sağlık hizmeti verildi. Bu, bir belediye için rekor

· 11 yıldır kaderine terk edilen Gülsuyu Stadyum’u tamamlanarak, Maltepeli genç yeteneklerin hizmetine açıldı.

· Amatör spor kulüplerine verilen destekle 2014’te 4 olan şampiyonluk sayısını bugün 56’ya yükseldi.

· Yıllardır atıl durumdaki Cevizli kurban kesim alanına yeşil ile hayat verildi. 44 dönümlük arazi, AVM ya da gökdelen değil Anadolu Yakası’nın en büyük Parkı yapıldı.

· Maltepe’de hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, her kadının evinde aşı kaynasın diye Aile Sigortası başladı.

· Halk-kart ile ihtiyaç sahibi kadınlara her ay 600 TL yaşam desteği sunuluyor.