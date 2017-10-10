Maltepe’de ''Cumhuriyet Benim'' coşkusu sürüyor

Girne Mahallesi Evliya Çelebi İlkokulu’nda düzenlenen festival etkinliğinde, çocuklara yönelik renkli ve eğitici atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Zumba eğitmeni Atakan Uğurlu ile dans atölyesi çalışmasına katılan çocuklar, eğlenerek sağlıklı olmayı ve spor yapmayı öğreten atölye çalışmasına büyük ilgi gösterdi. Cumhuriyet’in 94. kuruluş yıldönümünde Maltepe Belediyesi ile anlamlı bir projenin içinde yer almaktan gurur duyduğunu belirten Uğurlu, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar 14 okulda, yaklaşık 7 bin öğrencimizle zumba kids yapacağız. Hem dünya çapındaki en yaygın dans fitness programı zumbanın çocuklara yönelik şekli zumba kidsi tanıtmaktan, hem de cumhuriyetimize sahip çıkacağımız bir etkinlik serüveninin içinde olacağımızdan dolayı kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Cumhuriyet hepimizin” dedi. Öğrenciler, kendileri için hazırlanan alanda topaç ve palyaço ile yüz boyama, aile el izi, neşeli kurabiyeler ve ebru yaratıcılık atölyelerine de katıldı. Alandaki sağlık standında çocuklar ve vatandaşlar için göz taraması, solunum fonksiyonu ve kan testi hizmeti de verildi.

PARKTA SERGİ

Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı destanını ve milli mücadele yıllarını anlatan “Kuruluştan Kurtuluşa Bir Aşktır Cumhuriyet” isimli tiyatro oyunu sergilendi. Milli mücadele yıllarını şiirsel bir dille anlatan oyun, izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Festival kapsamında ressam Turgut Kahraman’ın “Tarihe Dokunanlar” isimli sergisi de, Zümrütevler Mahallesi Şehit Gökhan Soylu Parkı’nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Sergide Kahraman’ın, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ile aralarında Kemal Sunal, Tuncel Kurtiz, Kazım Koyuncu, Âşık Veysel, Yaşar Kemal, Türkan Şoray’ı da resmettiği portre çalışmaları bulunuyor.