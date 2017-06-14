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  4. 14 Haziran 2017 22:45

Maltepe'de etkinlikler hız kesmiyor

Maltepe Belediyesi'nin Ramazan ayı etkinlikleri tam gaz devam ediyor.

Maltepe'de etkinlikler hız kesmiyor
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Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri, tüm hızıyla devam ediyor.

Organik Pazar alanında düzenlenen iftarda 2 bin kişi oruçlarını, dualarla açarken, “İbişin Şarkıları” adlı çocuk tiyatrosu, çocuklara, eğlenceli anlar yaşattı. Belediye Başkan Yardımcısı Gültekin Karataş’ın da katılarak halka yemek dağıttığı ve kısa bir konuşma yaptığı etkinlikte, Bitlisli sanatçılar sahne alarak, dinleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Yöresel Kültür Buluşmaları kapsamında Maltepe Bitlisliler Derneği tarafından düzenlenen etkinliklerde, yöresel oyunlar ve türkülerle iftar alanı renklendi.

ramazan , maltepe belediyesi , etkinlik