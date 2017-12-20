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  4. 20 Aralık 2017 17:51

Maltepe’de Karadeniz rock rüzgarı esti

Karadeniz müziğinin sevilen gruplarından Marsis, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Maltepe’de Karadeniz rock rüzgarı esti
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Maltepe Belediyesi’nin aralık ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konsere, müzikseverler büyük ilgi gösterdi. Adını Kaçkar Dağları’nın yedinci büyük zirvesi Marsis Dağı’ndan alan ve 2005 yılında İstanbul Kadıköy’de kurulan grup, sevilen şarkılarını seslendirdi. Korhan Özyıldız, Ceyhun Demir, Çağatay Kadı, Evren Arkman ve Yaşar Kadir Baş’tan oluşan grup, Karadeniz’e özgü etnik müzik enstrümanlarını, batı müziğinin içerisine yerleştiren eserlere yer verdi. Karadeniz’de konuşulan dilleri yaşatmaya özen gösteren grup, Lazca, Gürcüce, Hemşince ve Rumca şarkılar söyledi. Grubun eserlerine eşlik eden izleyiciler, horon teperek, coşku dolu anlar yaşadı.

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