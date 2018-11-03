Maltepe’de kürsü çocukların

Yaptığı örnek ve başarılı çalışmalarla ilçedeki yaşam standardını yükselten Maltepe Belediyesi, Avrupa Konseyi’nin “12 Yıldız Şehri” ödülüne aday olurken, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası ve yaklaşan Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında, Maltepe Belediyesi Çocuk Meclisi’ni topladı. Meclis üyeleri olarak salonda yer alan minikler, heyecanla toplantının başlamasını bekledi. 11 yaşındaki Arev Nehir Açıksözlü’nün başkanlığında toplanan mecliste, kürsü tamamen çocuklara bırakıldı. İstiklal Marşı’nın okunması ve yoklamanın ardından, meclis açılış konuşmasını yapan Açıksözlü, başta kreşler olmak üzere, Maltepe belediyesi tarafından, eğitim, sağlık, kültür-sanat, spor gibi alanlarda çocuklara, kadınlara, gençlere, engellilere yönelik yapılan çalışmalar için Başkan Ali Kılıç’a teşekkür etti. Açıksözlü, “Bizlere burada konuşabilme imkanı sağlayan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına ve onun kurduğu bu Cumhuriyete sımsıkı sarılacak ve sahip çıkacağız” dedi.

ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ İMZALANDI

Daha sonra bir çocuk kürsüye gelerek, 1959 yılında hazırlanan ve 10 ülke tarafından kabul edilen Çocuk Hakları Bildirgesi’ni okuyarak, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a takdim etti. Bildirgeyi imzalayan Kılıç, tüm kreşlerin kapısına asacağının ve tüm maddeleri uygulayacağının sözünü verdi. Başkan Kılıç yaptığı konuşmada, “Sizlerin en iyi koşullarda güvenle ve huzurla eğitim görebilmeniz için her mahallemizde, Avrupa standartlarında kreşler yapıyoruz. Bu çalışlarımızla ve sizlerin de desteği ile Avrupa’nın 12 yıldız şehrinden birisi olmaya adayız. Tabii ki tüm bunları en başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz. O’nun anısına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda, adına kadar her şeye Maltepelilerin karar verdiği Cumhuriyet Parkımızı açtık. O parkı sizler için açtık. O parka hep birlikte sahip çıkacağız. Biz sizlerin AVM’lerde, beton binalarda değil, doğa ile iç içe yeşile dost bir Maltepe’de büyümenizi istiyoruz” diye konuştu. Çocuklar daha sonra Başkanı Kılıç’a, “Çocuk Hakları Bildirgesi”nin maketini hediye etti.