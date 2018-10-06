Maltepe’de ''Nefes'' aldılar

Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı seminerde Utuş, sağlıklı ve zinde olmanın, doğru nefes alma teknikleriyle mümkün olduğunu söyledi.

Geçirdiği kanser ameliyatından sonra tanıştığı nefes terapisini, yurt içinde ve yurt dışında yaptığı araştırmalarla geliştiren Utuş, nefes terapisi ile insanların nefes fizyolojisini, insanı ve kendilerini tanımalarına yardım edildiğini söyledi. Nefesin insan bedeninin kendi kendini arındırma aracı olduğunu ifade eden Utuş, ”Her nefes alımında taze oksijen vücuda alınır. Dışarıya bırakılan her solukla içerideki organların üzerinde birikmiş eskimiş tortulaşmış toksinler, duygular, düşünceler atılır. Kendimize zihinsel ve bedensel anlamda iyi bakabilmek için öncelikle nefesin farkında olmak önemli. Nefesimizi fark ettiğimiz anda, kendimizi fark ederiz. Kendimizi sevmeye başlarız. Kendimize çok daha fazla anlayışlı ve hoşgörülü olmaya başlarız. Hayatımıza yeni fırsatları, yeni olasılıkları çekeriz. İç dünyamız, zihnimiz sakinleşir, enerjimiz en yüksek seviyeye çıkar. Fiziksel ağrılarımız yok olur. Kan akışımız normale döner böylece iç dünyamız, zihnimiz sakinleşir. Çözümsüz olan her şey çözülmeye başlar” dedi.