Maltepe’de renkli 23 Nisan şenliği

Maltepe Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği şenlikte gönüllerince eğlenen çocuklar, oyun parkurlarında yarışırken, danslar, halaylar, jonglör şovları, cambazlık ve sihirbazlık gösterileri, atölye çalışmaları ve çocuk korolarıyla unutulmaz bir gün yaşadı.

Patlamış mısır, pamuk şeker, kâğıt helva ve limonata ikramının da yapıldığı ve takı tasarımı-anahtarlık, saksı boyama ve süsleme, çiçek dilimi ekolojik, pasta süsleme, yüz boyama ve taç yapımı çadır atölyelerinde 500 çocuğun üretim yaparak eğlendiği etkinliklerde, Melih Altın’ın tek teker bisikletli jonglör şovu çocukları büyüledi. Şirinler, Mickey Mouse gibi çizgi karakterlerin maskotlarıyla bol bol fotoğraf çektiren çocuklar, Mehmet Rüzgar’ın sihirbazlık gösterisi, şovmen Volkan Abi’nin gösterileriyle coştu.

HÜNERLERİNİ GÖSTERDİLER

Maltepe Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu’nun şarkılarıyla renk kattığı etkinliklerde, Gülensu İlköğretim Okulu Halkoyunları Topluluğu’nun gösterisi izleyenlerden tam not aldı. Ayrıca çocuklara, sosis balon, baskılı balon, rüzgar gülü, sulu atari ve mini lego karakter de dağıtılırken, kurulan oyun parkurlarında çocuklar hünerlerini gösterdi. Şenlikte bir konuşma yapan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner, “Maltepe Belediyesi olarak çocuklarımıza bu günü armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Ne mutlu ki, Maltepe olarak bu güzel şenlikte bir araya geldik. Her şey çocuklarımız için” dedi. (24.04.2017)