Maltepe’de tapu zamanı

1/1000 ölçekli planların kabul edilmesiyle, tapu önündeki son viraj da aşıldı. Belediye Başkanı Ali Kılıç, planda emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Plan, tüm Maltepelilere hayırlı olsun” dedi.

Maltepe Belediyesi’nin, 1/5000’lik planların onaylanmasının hemen ardından hızlı bir şekilde hazırlayıp, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdiği 1/1000 ölçekli planlar, İBB Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilerek onaylandı. Belediyenin yaklaşık 4.5 senedir yoğun emekler, toplantılar ve tartışmalar eşliğinde hazırladığı planların onaylanmasının ardından, tapu verilmesinin önündeki son engel de kalkmış oldu. Bu kapsamda askıya çıkarılan planlar için bir aylık itiraz süresi bulunuyor. Ardından Maltepe Belediyesi, tapuları hak sahiplerine dağıtmaya başlayacak.

BAŞKAN KILIÇ’TAN TEŞEKKÜR MESAJI

Planların kabul edilmesiyle ilgili bir açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Planda emeği geçen başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB eski Başkanı Kadir Topbaş, İBB bürokratları, İBB Meclis Üyeleri, belediyemizin bürokrat ve meclis üyeleri ile muhtarlarımız, sivil toplum örgütleri ve halkımıza çok teşekkür ediyorum. Kurduğumuz danışma merkezleri veya kentsel dönüşüm ofislerinde, halkımızla bir araya gelerek sizin imzanız olmayan hiçbir projenin altında, bizlerin de imzası olmayacak dedik. Dayatan değil, danışan belediyecilik anlayışıyla kapalı kapılar ardında değil, halkımızın göz önünde planları hazırladık. İşte bütün eleştiri, öneri ve tartışmaları geride bırakarak planımızın onaylandığını da gördük. Artık sırada tapu ve kentsel dönüşümü gerçekleştirmek kaldı. Daha zorlu bir süreç bizleri bekliyor. Tüm Maltepelilere planlarımız hayırlı olsun” dedi.

YERİNDE DÖNÜŞÜM SAĞLANACAK

*Gülsuyu ve Gülensu’nun toplam büyüklüğü 1.5 milyon metrekare.

*Bölgede yaklaşık 35 bin kişi yaşıyor ve 7 bin bina bulunuyor.

*Belediyenin mahallelerde yüzde 30’a yakın bir arazisi bulunuyor ve planda buralar tapu sorunu yaşayanlar için tahsis edilecek.

*Kötü olan yapı stoku yenilenebilecek.

*Planın amacı olan “yerinde dönüşüm” sağlanabilecek.





















