Maltepe’de tapu zamanı

Planların askıdan indirilmesinin ardından vatandaşlara tapuları dağıtılacak. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Dört hafta sonra size yeni bir nüfus cüzdanı vereceğiz. O da evinizin nüfus cüzdanı olacak. Tıpkı kimliğiniz gibi onurla cebinizde taşıyacağınız bir tapunuz olacak. Hepinize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Maltepe’de, 40 yıldır kangren haline dönüşen imar sorununun çözümü ile ilgili Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın göreve gelmesiyle birlikte 4.5 yıllık hummalı bir çalışmanın sonucunda hazırlanan, 1/1000’lik planlar önce Maltepe Belediye Meclisi’nde, ardından da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildi. İmzaların tamamlanmasının ardından İBB’den Maltepe Belediye’sine gönderilen imar planlarını, ilçe belediyesi vakit kaybetmeden askıya çıkardı. Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve varsa itirazların yapılabilmesi amacıyla askıya çıkarılan planlar 11 Şubat günü askıdan indirilerek, son şeklini alacak. Vatandaşlar imar planlarına Maltepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü ile Gülsuyu ve Başıbüyük mahallelerinde hizmet veren Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisleri’ni ziyaret ederek ulaşabilecek. Planların askıdan indirilmesi ile birlikte tapu önündeki engeller de kalkacak ve belediye tapu başvurularını almaya başlayacak. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte, yıllardır heyecanla bekleyen 2 bine yakın hak sahibine tapuları dağıtılacak.

“SÖZÜMÜZÜ TUTTUK”

Bu kapsamda mahallelerde bulunan belediyeye ait kentsel dönüşüm ofislerinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra, mahalle muhtarları, birim müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı. İlk olarak Başıbüyük Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm ofisini ziyaret eden Kılıç, vatandaşlarla birlikte askıya çıkartılan planları inceledi ve onlardan gelen soruları yanıtladı. Kılıç, şunları söyledi: “Göreve ilk geldiğimizde vermiş olduğumuz bir sözü, bir taahhüdü yerine getirmiş olmanın mutluluğu ve onuruyla karşınızdayım. Maltepe ve Büyükşehir Belediye meclislerinde, bu planların hazırlanmasına ve kabul edilmesine emek veren her iki siyasi parti grubundaki arkadaşlarıma, şükranlarımı sunuyorum. Planlarımızı, Maltepe Belediye Meclisi’nden oy birliğiyle geçirerek, Büyükşehir meclisine gönderdik. Sonrasında Büyükşehir Belediye Meclisi’nden, dönemin İBB başkanı Kadir Topbaş ve şu anki Başkanımız Mevlüt Uysal’ın gayret ve emekleriyle, planlarımız onaylandı ve bizler de askıya çıkardık. İnşallah ikinci beş yılda da, hayata geçireceğiz. Başkan yardımcılarından, planlama ofislerinde çalışan tüm arkadaşlarıma kadar, bu planlarda emeği olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

“EVLERİNİZİN NÜFUS CÜZDANINI VERECEĞİZ”

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Başkan Kılıç, daha sonra Gülsuyu ve Gülensu kentsel dönüşüm ofisini de de ziyaret ederek, bir teşekkür konuşması yaptı. Türkiye’de alışılagelmiş kentsel dönüşüm modellerinin aksine yerinde dönüşüm modeli ile modern sürgüne dur diyeceklerini vurgulayan Kılıç, kimsenin mağdur edilmeyeceğini, mahalle kültürünün korunacağını, kimsenin yaşadığı mahallesini terk etmek zorunda kalmayacağını ifade ederek, “4 hafta sonra size yeni bir nüfus cüzdanı vereceğiz. O da evinizin nüfus cüzdanı olacak. Tıpkı kimliğiniz gibi onurla cebinizde taşıyacağınız bir tapunuz olacak. Ruhu olan, insana dokunan bir yerinde dönüşüm yapacağız. Hepinize şimdiden hayırlı olsun.”

Planların askıya çıkarılmasıyla ilgili konuşan 3 mahallenin muhtarı da, Başkan Kılıç’a ve ekibine destekleri ve emeklerinden ötürü teşekkür ederek, belediyenin hiçbir zaman kendilerine kapılarını kapatmadıklarını, vatandaşlar ne istiyorsa onun uygulandığı bir planı uygulamak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

MAHALLELER YEŞİLE BÜRÜNECEK

40 yıl sonra çözülen imar düğümü, üç mahallede yaşayan 52 bin kişinin hayatını doğrudan etkileyecek. Mahalle halkının çözüm beklediği ve yıllardır plansızlık nedeniyle adım atılamayan yol, yeşil alan, konut, okul, alt yapı gibi pek çok konu bu planların uygulanmasıyla birlikte çözüme kavuşacak. 2.5 kilometrekarelik bir alanı kapsayan planla birlikte, mahallelerdeki donatı alanları şu şekilde olacak:

*Planla birlikte Gülsuyu ve Gülensu’da;

794 bin 118 konut alanı, 110 bin 052 metrekare konut+ticaret alanı, 2 bin 680 metrekare sosyal tesis, 5 bin 224 metrekare kültürel tesis, 7 bin 122 metrekare sağlık tesisi, 32 bin 575 metrekare eğitim tesisi, 12 bin 130 metrekare dini tesis alanı, 327 bin 505 metrekare yol alanı, 123 bin 293 metrekare yeşil alan ile 15 bin 977 metrekare spor tesis alanı olacak.

*Başıbüyük Mahallesi’nde;

415 bin 578 konut alanı ile 72 bin 845 metrekare konut+ticaret alanı, 4 bin 108 metrekare sosyal tesis, 3 bin 652 metrekare kültürel tesis, 5 bin 993 metrekare sağlık tesisi, 42 bin metrekare eğitim tesisi, 12 bin 723 metrekare dini tesis alanı, 201 bin 162 metrekare yol alanı, 86 bin 808 metrekare yeşil alan ile 16 bin 503 metrekare spor tesis alanı olacak.