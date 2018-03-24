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  4. 24 Mart 2018 15:12

Maltepe’de ''Tiyatro Günleri'' başladı

Maltepe Belediyesi’nin 23-28 Mart tarihlerinde, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlediği “Tiyatro Günleri”, “Leenane’nin Güzellik Kraliçesi” isimli oyunla başladı.

Maltepe’de ''Tiyatro Günleri'' başladı
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Tiyatro Günleri’ne, tiyatro dünyasının sevilen oyuncuları Sumru Yavrucuk, Rüçhan Çalışkur, Hakkı Ergök ve Yurdaer Okur'un rol aldığı "Leenane’nin Güzellik Kraliçesi” isimli oyunla start verildi. Tiyatroseverlerin büyük ilgi gösterdiği ve 2001 yılında Afife Ödülleri’nde 4 dalda ödül alan oyun, aynı kadro ile Cüneyt Çalışkur anısına yeniden seyirciyle buluştu. İrlandalı yazar Martin McDonagh tarafından yazılan, İrlanda'da Leenane kasabasında geçen oyunda, evlenmemiş bir kız ve annesinin öyküsüne yer verildi.

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