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  4. 26 Mart 2018 18:05

Maltepe’de tiyatro keyfi

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen “Tiyatro Günleri”, tüm hızıyla sürüyor.

Maltepe’de tiyatro keyfi
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Tiyatroseverleri ücretsiz olarak sevilen tiyatro oyunlarıyla buluşturan etkinlikler kapsamında, Atölye Sanat Emin Olcay ve Hayat Olcay Tiyatrosu, “Düdüklüde Kıymalı Bamya” adlı oyunla sahne aldı.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelenen iki perdelik oyunda,   alaturka ve alafrangalık arasında sıkışıp kalan bir evde yaşananlar sahneye taşındı. Fahrettin Bey rolüyle izleyicinin karşısına çıkan Emin Olcay, bayağılık, çok bilmişlik ve emeksiz kazanmanın egemen olduğu bir toplumda, kaybolan değerlere ayna tuttu. Usta oyuncuyla birlikte Hayat Olcay, Dilara Akın Aynur, Sena Işıldar İnci, Gülistan Gelenbe, Özge Erdemir ve Ömer Yazıcı’nın rol aldığı oyun, büyük bir ilgi ile izlendi.

 

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