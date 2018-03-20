Maltepe'de tiyatro zamanı

Dünya Tiyatrolar günü Maltepe’de, tam 6 gün sürecek “Tiyatro Günleri” ile kutlanacak. Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ücretsiz gösterimi yapılacak oyunlarla, birbirinden iddialı yapımlar tiyatroseverlerle buluşacak. Maltepe Tiyatro Günleri, sevilen oyuncular Sumru Yavrucuk, Rüçhan Çalışkur, Hakkı Ergök ve Yurdaer Okur’un sahne aldığı “Leenane’in Güzellik Kraliçesi” isimli oyunla başlayacak. Tiyatro ve sinema oyuncusu Güner Sümer’in yazdığı, Prinkipo Akademi Sanat’ın “Hüzzam” isimli unutulmaz oyununda ise Ayşenur Özturanlı sahne alacak. Atölye Sanat Emin Olcay Hayat Olcay Tiyatrosu “Düdüklüde Kıymalı Bamya”, Mam’art Tiyatro “Kızgın Damdaki Kedi” isimli oyunların gösterimlerini yapacak. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde Tiyatro Adam oyuncuları Kadir Çermik, Selen Öztürk, Erdem Akakçe ve Fatih Koyunoğlu, “İntiharın Genel Provası” isimli oyunla sahne alacak. Tiyatro günleri, Maltepe Belediyesi çalışanlarından oluşan Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun “Memurin Faslı” isimli oyunuyla sona erecek.
6 GÜNDE 6 OYUN
Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ücretsiz sahnelenecek oyunların isimleri, sahne alacak tiyatro toplulukları ve tarihleri şöyle:
23 Mart Cuma
Leenane’nin Güzellik Kraliçesi- Hasan Özkaya Yapım
24 Mart Cumartesi
Hüzzam- Prinkipo Akademi-Sanat
25 Mart Pazar
Düdüklüde Kıymalı-Atölye Sanat Emin Olcay Hayat Olcay Tiyatrosu
26 Mart Pazartesi
Kızgın Damdaki Kedi-Mam’art Tiyatro
27 Mart Salı
İntiharın Genel Provası-Tiyatro Adam
28 Mart Çarşamba
Memurin Faslı- Maltepe Belediye Tiyatrosu