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  1. 11 Nisan 2017 11:53

Maltepe’deki okullar ilaçlandı

Maltepe Belediyesi ilçe genelindeki 60 okulu, ilaçlayarak dezenfekte etti.

Maltepe’deki okullar ilaçlandı
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Belediyeye bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, kent zararlılarına karşı yürütülen mücadele kapsamında, ilçede bulunan 60 ilköğretim ve ortaöğretim kurumunda ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı. Sağlık Bakanlığınca, halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış ithal biyodisal ilaçlar kullanılarak yapılan dezenfekte çalışmasıyla ilgili bilgi veren Veteriner Müdürlüğü yetkilileri, şu açıklamayı yaptı:

“Mevsim şartları nedeniyle birçok viral ve mikrobik enfeksiyonun görülme sıklığı artmış bulunmaktadır. Özellikle okul, camii vb. gibi insanların toplu bulunduğu mekânlarda enfeksiyonların yayılması da kolaylaşmaktadır. Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak, halk sağlığını korumak amacıyla enfeksiyon hastalıklarla mücadele amacıyla, dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz.”

 

maltepe belediyesi