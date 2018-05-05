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  4. 05 Mayıs 2018 12:52

Maltepeli engelliler Çanakkale’de

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen ve altı hafta süren Çanakkale gezi programının son ayağı tamamlandı.

Maltepeli engelliler Çanakkale’de
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Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümünde tarihe tanıklık eden son Maltepeliler, aileleriyle birlikte giden engelliler oldu.

Nisan ayında başlayan tarih turunun son seferine beş otobüs Maltepelinin yanı sıra, Maltepe Belediyesi Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ve ailelerinden oluşan üç otobüs daha katıldı. Maltepeliler kendilerini Eceabat’ta karşılayan rehberleri eşliğinde; Gelibolu Tarihi Yarımadası’ndan geçip savaş cepheleri, siperler ve zaferin yaşandığı Namazgâh ve Hamidiye Tabyası’nı, Seyit Onbaşı Anıtı’nı, Şahindere Şehitliği’ni, Çanakkale Şehitleri Anıtı’nı, Meçhul Asker Anıtı’nı, Yahya Çavuş Şehitliği’ni, 57. Piyade Alay Şehitliği’ni, Conkbayırı ve müzeleri ziyaret etti.

AİLELER MUTLU

Gezi kapsamında, Alçıtepe Hastane Müzesi’ni de gezen Maltepeliler, gerçeğinden ayırt edilmeyecek derecede başarıyla yapılmış balmumu askerlerle bol bol fotoğraf çektirdi. Büyük zaferin kazanıldığı toprakları evlatlarıyla birlikte gezmenin mucize niteliği taşıdığını belirten engelli yakınları, “Bizim için kısa mesafe bir yere bile birlikte gitmek o kadar zorken, tarihimizin yazıldığı bu kutsal toprakları gezebilmek, Çanakkale ruhunu hissedebilmek tarifsiz bir mutluluk. Bu imkânı bize sağlayan Ali Başkan’a ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu. (04.05.2018)

 

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