Maltepeli kadınlar ''Boğazı'' turlayacak

Maltepeli kadınlar, belediyenin düzenlediği “Boğaz Turu”nda denizle buluşacak. Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği ve 7-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak tekne turları, günde iki kez düzenlenecek ve etkinliklere her mahalleden 250 kadın katılacak.

Maltepe Belediyesi, büyük bir ilgi gören Boğaz turuna kaldığı yerden devam ediyor. Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen, sabah 09.30-12.30 ve öğleden sonra 13.00-16.00 saatleri arasında, günde 2 kez düzenlenecek turlar, 7 Ağustos’ta Bağlarbaşı ve Esenkent sakinlerinin katılımıyla başlayacak. Her mahalleden 250 kadının katılacağı turun son günü olan 26 Ağustos Cumartesi günü, öğleden sonra çalışan kadınlar için özel tur düzenlenecek.

Çeşitli eğlence ve etkinliklerin düzenleneceği ve ikramlarda bulunulacak turlar, toplamda 18 kez yapılacak. Boğaz’ın nadir güzellikleri ve İstanbul’un tarihi mekânlarının gezileceği turlarda rehber, psikolog ve sağlık ekibi de hazır bulunacak.

BAŞVURULAR BELEDİYEYE YAPILACAK

Cevahir Otel’in karşısındaki Tuz İskelesi’nde hareket edecek tekneler için, muhtarlıklar önünde sabah 08.30 ve öğlen 12.00’da araç kaldırılacak. Tura katılmak ve bilgi almak isteyen kadınlar, 0216 458 99 99 Dahili: 2049 ve 2058’den Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri’ne başvurabilecek.

Tur programı şöyle;

7 Ağustos Pazartesi

09:30-12:30 – Bağlarbaşı

13:00-16:00 – Esenkent

9 Ağustos Çarşamba

09:30-12:30 – Cevizli

13:00-16:00 – Gülsuyu

11 Ağustos Cuma

09:30-12:30 – Altayçeşme

13:00-16:00 – Başıbüyük/Büyükbakkalköy

14 Ağustos Pazartesi

09:30-12:30 – Yalı

13:00-16:00 – Gülensu

16 Ağustos Çarşamba

09:30-12:30 – Küçükyalı

13:00-16:00 – Aydınevler

18 Ağustos Cuma

09:30-12:30 – Altıntepe

13:00-16:00 – Fındıklı

21 Ağustos Pazartesi

09:30-12:30 – Feyzullah

13:00-16:00 – Girne

23 Ağustos Çarşamba

09:30-12:30 – İdealtepe

13:00-16:00 – Zümrütevler

26 Ağustos Cumartesi

09:30-12:30 – Çınar

13:00-16:00 – Çalışan kadınlar (03.08.2017)