Maltepeli kadınlar ''Boğazı'' turlayacak

Maltepeli kadınlar, belediyenin düzenlediği “Boğaz Turu”nda denizle buluşacak. Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği ve 7-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak tekne turları, günde iki kez düzenlenecek ve etkinliklere her mahalleden 250 kadın katılacak.
Maltepe Belediyesi, büyük bir ilgi gören Boğaz turuna kaldığı yerden devam ediyor. Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen, sabah 09.30-12.30 ve öğleden sonra 13.00-16.00 saatleri arasında, günde 2 kez düzenlenecek turlar, 7 Ağustos’ta Bağlarbaşı ve Esenkent sakinlerinin katılımıyla başlayacak. Her mahalleden 250 kadının katılacağı turun son günü olan 26 Ağustos Cumartesi günü, öğleden sonra çalışan kadınlar için özel tur düzenlenecek.
Çeşitli eğlence ve etkinliklerin düzenleneceği ve ikramlarda bulunulacak turlar, toplamda 18 kez yapılacak. Boğaz’ın nadir güzellikleri ve İstanbul’un tarihi mekânlarının gezileceği turlarda rehber, psikolog ve sağlık ekibi de hazır bulunacak.
BAŞVURULAR BELEDİYEYE YAPILACAK
Cevahir Otel’in karşısındaki Tuz İskelesi’nde hareket edecek tekneler için, muhtarlıklar önünde sabah 08.30 ve öğlen 12.00’da araç kaldırılacak. Tura katılmak ve bilgi almak isteyen kadınlar, 0216 458 99 99 Dahili: 2049 ve 2058’den Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri’ne başvurabilecek.
Tur programı şöyle;
7 Ağustos Pazartesi
09:30-12:30 – Bağlarbaşı
13:00-16:00 – Esenkent
9 Ağustos Çarşamba
09:30-12:30 – Cevizli
13:00-16:00 – Gülsuyu
11 Ağustos Cuma
09:30-12:30 – Altayçeşme
13:00-16:00 – Başıbüyük/Büyükbakkalköy
14 Ağustos Pazartesi
09:30-12:30 – Yalı
13:00-16:00 – Gülensu
16 Ağustos Çarşamba
09:30-12:30 – Küçükyalı
13:00-16:00 – Aydınevler
18 Ağustos Cuma
09:30-12:30 – Altıntepe
13:00-16:00 – Fındıklı
21 Ağustos Pazartesi
09:30-12:30 – Feyzullah
13:00-16:00 – Girne
23 Ağustos Çarşamba
09:30-12:30 – İdealtepe
13:00-16:00 – Zümrütevler
26 Ağustos Cumartesi
09:30-12:30 – Çınar
13:00-16:00 – Çalışan kadınlar (03.08.2017)