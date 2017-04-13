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  1. 13 Nisan 2017 16:46

Maltepeli miniklerden kuşlar için 100 yuva

Maltepe Belediyesi kreşlerinde eğitim gören miniklerin, “Bir Yuva da Sen Kur” projesi kapsamında hazırladıkları 100 kuş yuvası, ilçenin belirli noktalarına yerleştirildi.

Maltepeli miniklerden kuşlar için 100 yuva
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Maltepe Belediyesi tarafından, Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi’nde eğitim gören çocukların sosyal sorumluluk duygusuyla merhametlerini geliştirmek ve onlara hayvan sevgisi bilincini kazandırmak amacıyla, “Bir Yuva da Sen Kur” projesi başlatılmış ve projede üretilen ürünler sergilenerek satılmıştı. Buradan sağlanan gelirle, ilçe genelindeki ağaçların üzerine, 100 rengarenk kuş yuvası kuruldu. Maltepeli minikler, Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner ve öğretmenleriyle, kuş yuvalarının konulduğu yerlerden biri olan tarihi Beşçeşmeler semtinde buluştu. Kuş yuvalarının konulduğu ağaçların önünde poz veren miniklerin mutlulukları, gözlerinden okundu.

Kreş ve Çocuk Gelişimi Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan kuş yuvaları, kuşları soğuktan ve her türlü mevsimsel etkilerden koruyacak şekilde klasik ahşap malzemeyle yapıldı. Çocukların el emeği göz nuru olan kuş yuvalarının önüne de tabela da asılarak, yuvaların çocuklar tarafından yapıldığı belirtildi. 