Maltepeliler Çanakkale şehitlerini unutmadı

Maltepe Belediyesi’nin, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, ilçedeki vatandaşlar için düzenlediği Çanakkale gezileri başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal ile bazı birim müdürlerinin eşlik ettiği ve Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde başlayan gezi programında, tarihi Gelibolu Yarımadası gezilerek Kilitbahir’e ulaşıldı. Deneyimli rehberlerin etkili anlatımları ile o yılları zihinlerinde yaşayan Maltepeliler, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Gezi esnasında rehberler tarafından, savaş cepheleri ve zaferin yaşandığı yerler hakkında bilgiler verildi. Namazgâh, Hamidiye Tabyası, Çanakkale Savaşı’nın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı’nın, 215 kilogramlık top mermisini sırtlamasını anlatan Kilitbahir köyündeki anıtı, Şahindere Şehitliği, Çanakkale Şehitleri Anıtı, Meçhul Asker Anıtı, Yahya Çavuş Şehitliği, 57. Piyade Alay Şehitliği ve Conkbayırı ziyaret edilerek, dualar edildi.

DUYGU DOLU ANLAR

Duygusal anların yaşandığı ziyarette, vatandaşlar belediyenin bu hizmetinden duyduklarını mutluluğu anlattı. Vatandaşlar, “Bu bizim tarihimiz. Burayı her Türk yurttaşının mutlaka gezip görmesi gerekiyor. Başta Belediye Başkanımız Ali Kılıç olmak üzere, belediyeye bize bu imkânı sağladığı için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.