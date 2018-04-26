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  4. 26 Nisan 2018 13:22

Maltepeliler Çanakkale’de tarihe tanıklık etti

Maltepe Belediyesi tarafından, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümünde düzenlenen ve bir ay süren gezi programıyla, 18 mahalleden 2 bin Maltepeli, tarihe tanıklık etti.

Maltepeliler Çanakkale’de tarihe tanıklık etti
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Maltepe Belediyesi’nin 26 Mart tarihinde başlattığı ve bir ay süren Çanakkale gezilerine, ilgi büyük oldu. Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü nedeniyle belediye tarafından, tarihi yarımadaya 30 tur düzenlenirken, gezi programına katılan vatandaşlar, şehitlerin kabirleri başında dua ederek, duygu dolu anlar yaşadı. 18 mahalleden 2 bin kişinin katıldığı ve ücretsiz düzenlenen gezilerde vatandaşlara, konforlu seyahat etmeleri ve herhangi bir sorun yaşamamaları için Belediye Başkan Yardımcıları, müdürler ve sağlık personeli de eşlik etti.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinden rehberler eşliğinde başlayan gezi programı kapsamında, Gelibolu Tarihi Yarımadası’ndan geçilip savaş cepheleri, siperler ve zaferin yaşandığı yerler ziyaret edildi. Vatandaşlar, Namazgâh ve Hamidiye Tabyası’nı, Seyit Onbaşı Anıtı’nı, Şahindere Şehitliği’ni, Çanakkale Şehitleri Anıtı’nı, Meçhul Asker Anıtı’nı, Yahya Çavuş Şehitliği’ni, 57. Piyade Alay Şehitliği’ni, Conkbayırı ve müzeleri gezdi.

“Çanakkale Destanı”nın yazıldığı tarihi yerleri gören ve kahraman şehitlerimizi mezarı başında anan vatandaşlar, “Bu tarihi toprakları görmenin gururu içindeyiz. Adeta tarihe tanıklık ediyoruz. Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği bu gezi programıyla, Çanakkale Şehitliği’ni ve destansı tarihin yaşandığı yerleri gördük. Şehit ve gazilerimizi, bir kez daha rahmetle ve minnetle andık. Her vatandaşın ve yeni kuşakların, bu şanlı coğrafyayı görüp anlaması gerekiyor. Bu hizmeti veren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a ve belediyemize teşekkür ediyoruz” diyerek, duygularını ifade ettiler.

 

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