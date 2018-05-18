Maltepeliler sevgi sofrasında buluştu

Maltepe Belediyesi üç yıldır Ramazan ayında kurduğu “Sevgi Sofralarını”, bu yıl ilçenin 18 mahallesine taşıdı. İlk mahalle iftarını Büyükbakkalköy’de yapan belediyenin, İsmet Kuralkan İlkokulu bahçesinde kurduğu sevgi sofrasında, yüzlerce kişi dualarla orucunu açtı. İftar öncesi vatandaşları selamlayan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Gültekin Karataş, “Zor günlerden geçiyoruz. Ramazan ayı bu zor zamanlarımızda bereketiyle geldi. Yan yana orucumuzu açarken, birlik ve beraberliğimizi de güçlendiriyoruz” diye konuştu.

GELENEKSEL RAMAZAN EĞLENCESİ

Tiyatro ve sinema sanatçısı Yaşar Ayvacı’nın sunumuyla geleneksel Ramazan eğlencesinin de hayat bulduğu etkinlikte, tasavvuf müziği dinletisinin yanı sıra, geleneksel Türk tiyatrosu hocası Nedim Çağlar’ın meddah gösterisi ile Hacivat ve Karagöz oyunu sergilendi. İllüzyonist Burak Parlı da, yaptığı şovla izleyenleri büyüledi. Balon hediye edilen çocuklar, yüz boyama etkinliği ve palyaço gösterisi ile doyasıya eğlendi. Gecede ayrıca Osmanlı şerbeti ve patlamış mısır dağıtıldı.

Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi kursiyerleri de, Küçükyalı Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi Kubbealtı salonunda düzenlenen iftar etkinliğinde bir araya geldi.