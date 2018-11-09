Maltepe’ye ''Çok Yüksek İnsani Gelişim'' ödülü

İnsani Gelişim Vakfı tarafından verilen ödülü alan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu ödülü almamızda emeği geçen tüm çalışanlarıma ve Maltepelilere çok teşekkür ediyorum. Objektif kriterlerle verilen bu ödül sorumluluğumuzu daha da arttırıyor” dedi.

Maltepe Belediyesi, geçen sene olduğu gibi bu sene de, “Çok Yüksek İnsani Gelişim” ödülüne layık görüldü. İnsani Gelişim Vakfı (İNGEV) tarafından dağıtılan ve İstanbul’dan 16 belediyeye ödül verilen çalışma kapsamında, yönetişim ve saydamlık, sosyal kapsama, çevre ve ulaşım, sosyal yaşam, sağlık, eğitim ve ekonomik durum kriterleri göz önünde bulunduruldu. 161 belediyenin mercek altına alındığı çalışma kapsamında veriler; sosyal medya paylaşımları, faaliyet raporu, istatistiksel veriler, belediyelerin internet sitesi ve gizli müşteri mantığıyla 21 sorudan oluşan senaryo ile halk masalarının aranmasıyla elde edildi.

“SORUMLULUĞUMUZ DAHA DA ARTTI”

Ödüller, İNGEV Başkanı Vural Çakır tarafından, Türkiye pazarlama ve iletişim endüstrisini, dünyanın en yaratıcı isimleri, fikirleri ve işleriyle buluşturmayı hedefleyen ve sunuculuğunu Yekta Kopan’ın yaptığı “Brand Week İstanbul” organizasyonu kapsamında dağıtıldı. Başkan Kılıç da, Belediye Başkan Yardımcıları ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile eşlik ettiği katılımda ödülünü Çakır’ın elinden aldı. Ödülün takdimi sonrası bir konuşma yapan Ali Kılıç şunları söyledi: “Öncelikle halkımıza verdiğimiz hizmetin İNGEV gibi genç ve dinamik bir ekibi bulunan vakıf tarafından objektif bir değerlendirmeyle verilmesi, sorumluluğumuzu daha çok artıyor. Geçen sene de bu ödülü almıştık, Allah nasip etti bu sene de ödülü aldık. Maltepemiz giderek gelişiyor ve daha yaşanılır bir ilçe haline geliyor. Bu ödülü almamızda emeği geçen tüm çalışanlarıma ve Maltepelilere çok teşekkür ediyorum. Buradan çıkıp eve giderken şunu düşüneceğimi şimdiden biliyorum; acaba bu ödülü gelecek yıl nasıl alırız?” (09.11.2018)

