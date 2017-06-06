Maltepe'yi fidanlarla süslediler

Maltepe Belediyesi’nin “5 Haziran Dünya Çevre Günü” kapsamında düzenlediği etkinliğe katılan çocuklar, tiyatro oyunu, okudukları şiirler ve şarkılarla çevreye olan duyarlılıklarını gösterdiler ve fidan diktiler. Etkinliğin sonuna doğru düzenlenen atık defilesi de göz kamaştırdı.

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından “5 Haziran Dünya Çevre Günü” kapsamında, Tepe Nar Life Belediye Parkı’nda bir etkinlik düzenlendi. Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO), Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP), Deha Biodizel, Altaş Temizlik ve Özen Cam gibi firmaların katıldığı ve stant açtığı etkinlikte Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, vatandaşlar, öğrenciler ve velileri de hazır bulundu.

“ÇEVREMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

“Çevreyi güzelleştiren ağaçlardır, ağaçları güzelleştiren temiz çevredir”, “Temiz tut, kirletme kendini”, “Biz doğayı korudukça, doğa da bizi korur”, “Yarının doğası bugünden yaratılır”, “Ormanlar bekçiyle değil sevgiyle korunur” ve “Hayatı kaçırma, geri dönüşümü bırakma” gibi pankartlarla süslenen ve Orhangazi İlkokulu öğrencilerinin performanslarıyla hayran bıraktığı etkinlik, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Ekşioğlu’nun konuşmasıyla başladı. Ekşioğlu konuşmasında sağlıklı ve temiz bir çevrenin önemine dikkat çekerek, “Belediye olarak sağlıklı bir çevrede yaşamanız için bu türden etkinlikleri düzenliyor ve çalışmalar yapıyoruz. Ne mutlu bize ki, siz değerli çocuklarımız da çevrenize sahip çıkıyorsunuz. Bu anlamda hepimize düşen görevler var. Öncelikle çevremize sahip çıkmalı ve çevre bilincini herkese aşılamalıyız” dedi.

ATIK DEFİLESİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Konuşmalar sonrası bilimsel bilgiler ışığında, çocuklara geri dönüşümün önemini anlatmak, çevre duyarlığı kazandırmak amacıyla projelendirilmiş ve tiyatronun eğlendirici diliyle, fantastik bir masal olarak kurgulanan “Dünyayı Kurtaran Çocuk” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Sonrasında çocuklar hep bir araya gelerek “Tohumlar Fidana - Yurdumda” adlı çocuk şarkısını ve hep birlikte “Ağacım” ve “Temiz Çevre” şiirlerini seslendirdi. Etkinlikte ikinci sınıf öğrencisi Ecrin Kol’un günün anlam ve önemine ilişkin konuşması sonrası Orhangazi İlkokulu öğrencilerin düzenlediği atık defilesi göz kamaştırdı. Belediyenin maskotu MaltepeRob ve Çevko ile eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar, etkinliğin sonunda, kendilerine ayrılan park alanına elleriyle fidan diktiler. 5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinliği’nde belediye tarafından “Şehir Yaşamı” adlı kitapçık dağıtılırken, geri dönüşümle oluşturulmuş eşyalar sergilendi ve etkinliğe katılan diğer kurumlarca bilgilendirici broşürler dağıtıldı.