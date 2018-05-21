Mana Topçu Parkı gözyaşlarıyla açıldı

Sarıyer Belediyesi 2007 yılında Isparta’da yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden Hostes Mana Topçu’nun adının ölümsüzleştirildiği, Rumeli Kavağı’nda bulunan parkı baştan aşağı yeniledi. Topçu’nun evinin yanında bulunan parkın açılışında duygusal anlar yaşandı. Çocuk oyun gruplarından fitness alanına kadar donatılıp halkın kullanımına sunulan parkın açılışında Mana Topçu’nun fotoğrafının olduğu tabelayı gören teyzesi ve ablası gözyaşlarını tutamadı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Açılışta gözyaşlarını içerisinde konuşan genç Mana’nın teyzesi Radife Üzen,“Gönül istedi ki bugün burada mananın düğününde bir arada olalım. Ama kader bunu layık gördü. Mananın ismi burada ölümsüzleşti. Burası yaşadıkça mana da aramızda olacak” dedi.

BAŞKAN GENÇ UYARDI

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Bugün burada genç kardeşimiz Mana’nın adının yaşatılacağı parkın açılışını yapacağız. Bu park burada olduğu sürece Mana kardeşimizin adı, doğup büyüdüğü yerde Rumeli Kavağı’nda yaşatılacak. O yüzden sizler bu parka sahip çıkmalısınız” ifadelerini kullandı.

YENİLENEN PARKTA NELER YAPILDI?

Baştan aşağıya yenilenen park; yayalar, bisikletler ve engelliler için uygun hale getirildi. Çocukların daha işlevsel bir oyun alanına sahip olmaları için oyun grupları yenilerek zemin döşemeleri yapıldı. Yetişkinler için fitness alanı yerleştirilen parkın içerisinde çocuklar için bir de trambolin yapıldı.