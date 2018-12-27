Mansur Yavaş teknoloji nasıl kullanılır, herkese gösterdi

Mansur Yavaş, Ankara siyasetinin en güçlü yerel gücü. Ülkücü kökenli Mansur Yavaş, geçen seçimlerde Melih Gökçek’e karşı yarışmış ve seçimi kıl payı kaybetmişti.

Mansur Yavaş, bu seçimde de, CHP adayı olarak yarışıyor. İlk günden beri, “ Ancak CHP ve İyi Parti üzerimde uzlaşırsa aday olurum. Aksi takdirde yokum“ diyen Mansur Yavaş, bu tutumundan hiç taviz vermedi ve dik duruşu ile, CHP içindeki bazı radikal unsurların muhalefetine karşın aday oldu.

Yapılan ilk anketlerde, Mansur Yavaş, bu kez Ak Parti adayı Mehmet Özhaseki’ye karşı az farkla önde.

Bu aşamada Mansur Yavaş kendi arkadaşları ile mücadele ediyor. CHP örgütü hala ona karşı soğuk. Örgüt hala aday dedikodusu yapıyor.

Ancak, bu durum Mansur Yavaş’ın moralini bozmadı.

Mansur Yavaş öyle bir şey yaptı ki, CHP örgütünden çok daha büyük bir gücü harekete geçirdi.

Mansur Yavaş, akıllı telefonlar için “ Mansur Yavaş “ adlı bir mobil uygulama hazırlattı.

Bu mobil uygulama akıllı telefonuna indirenler, anında “ Mansur Yavaş Kampanyası”nın etkin bir parçası oluyor.

Bu mobil uygulama ile vatandaşlar kampanyasının hangi aşamasında yer almak istiyorlarsa, onu seçiyorlar.

Bu seçenekler; “ sosyal medya desteği, bayrak çalışması, miting çalışması, saha çalışması ve sandık sorumlusu “

Mansur Yavaş sempatizanları, istediği konu ya da konuları ve seçtikten sonra, Kampanya yöneticileri bu kişi ile hemen temasa geçip, bu kişiyi çalışmalara yönlendiriyorlar.

Yani Mansur Yavaş az ama öz, parti örgütünden çok daha etkin bir yapı oluşturuyor.

Mansur Yavaş bu seçimi alır mı, almaz mı, bunu 31 mart akşamı göreceğiz.

Ama şimdiden belli olan bir şey var ki, Mansur Yavaş’ın bu devrim niteliğindeki mobil uygulama stratejisini, tüm adaylar taklit edecek.