MHP 21 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 21 belediye başkan adayını daha açıkladı
TSK Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristleri vurdu
TSK Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristleri vurdu
Askerde yeni eğitim ! İmzalar atıldı...
Askerde yeni eğitim ! İmzalar atıldı...
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
MHP'li belediye başkanı istifa etti
MHP'li belediye başkanı istifa etti
Emlak vergisi ve su faturasıyla ilgili önemli uyarı ! Geri alabilirsiniz
Emlak vergisi ve su faturasıyla ilgili önemli uyarı ! Geri alabilirsiniz
İGDAŞ mühendisi anlattı: İşte faturaları hafifletmenin yolları
İGDAŞ mühendisi anlattı: İşte faturaları hafifletmenin yolları
Afrin'de bir saldırı daha: Ölü ve yaralılar var
Afrin'de bir saldırı daha: Ölü ve yaralılar var
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 23 Ocak 2019 19:30

Mansur Yavaş'tan Gecekondu taraftar grubuna ziyaret

Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankaragücü taraftar gruplarından 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği’ne (Gecekondu) ziyarette bulundu.

Mansur Yavaş'tan Gecekondu taraftar grubuna ziyaret
A+ A-

Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankaragücü taraftar gruplarından 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği’ne (Gecekondu) ziyarette bulundu. Ziyaret, derneğin genel merkezinde gerçekleşti. 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği Başkanı Koray Akdoğan ve Gecekondu Lideri Ali İmdat’ın da bulunduğu buluşmada Yavaş’a, eski Milletvekili Aylin Nazlıaka eşlik etti.

“MİRAS GÖZÜYLE BAKMAK LAZIM”

Ankaragücü’nün Başkent’in yüz yılı aşmış bir değeri olduğunu vurgulayan Mansur Yavaş, “Ankaragücü, İmalat-ı Harbiye ruhunu taşıyor. Kurtuluş Savaşı’nın kulübü. Onun için Ankaragücü’ne her şeyden önce miras gözüyle bakmak lazım. Ankaramızın, Ankaragücü dışında böyle bir değeri kalmadı” dedi. Sarı lacivertli takımın layık olduğu yere geleceğine inandığını vurgulayan Yavaş, şöyle devam etti:
“Ankaragücü, kişisel hırslar uğruna küme düşürülmüş ama küllerinden yeniden doğmuş bir kulüp. İnşallah, doğru hamlelerle ve desteklerimizle Şampiyonlar Ligi’nde oynadığını da göreceğiz.  

“YENİ STADINIZ HAYIRLI OLSUN”

Ankaragücü’nün maçlarını Ankara dışında oynaması konusunda rahatsızlığımızı dile getirdiğimiz açıklamalar, meyvesini verdi. Aylardır yapımı beklenen, bir türlü açılamayan stat, açılıyormuş. Yeni stadınız hayırlı olsun. ‘Gecekondu’ da bu kentin önemli bir değeri. İnşallah göreve gelince dernek binanızı da biz yenileyelim.

“YARDIM YAPACAĞIZ, YÖNETİMİNE KARIŞMAYACAĞIZ”

Ankaragücü’ne yardım yapacağız, kalıcı gelir sağlayacağız ama kesinlikle yönetimine karışmayacağız. Benim iki kızım var, onların da kulüp yönetmek gibi dertleri yok. Benim için önemli olan, bu tarihi değerin önemli yerlerde olması. Bana düşen yardım yapmak ve kalıcı gelir bulmak.”

ALT YAPI İÇİN DESTEK SÖZÜ

Yavaş, alt yapıdan futbolcu yetiştirmenin çok önemli olduğunu belirterek, “Futbol okullarıyla daha çok çocuğun yetişmesi için elimizden geleni yapacağız. Bütün takımlar batıyor, devasa borçlar var. Yabancılara tonlarca para veriliyor ama oyuncalar oynamıyor. Kendi evladınız olsa, satarsınız para kazanırsınız. Böyle zamanlarda ‘Burası bana emek verdi’ diyerek ölse de o sahaya çıkar” dedi.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Dernek Başkanı Koray Akdoğan ve Gecekondu lideri Ali İmdat, Mansur Yavaş’ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, Ankaragücü’ne kalıcı gelir sağlanması ve destek sözü için Yavaş’a teşekkür etti. Mansur Yavaş, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından, alkışlarla dernekten uğurlandı.

 

ankaragücü , 1910 ankaragücü taraftar derneği , gecekondu , ankara , mansur yavaş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM