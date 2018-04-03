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  4. 03 Nisan 2018 19:33

Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı !

İçişleri Bakanlığı, Dargeçit ve Ömerli belediye başkanlığı görevini yürüten 2 kaymakamı açığa aldı.

Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı !
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İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Dargeçit ve Ömerli belediye başkanlığı görevini yürüten 2 kaymakam açığa alındı. 

Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Mardin'in Dargeçit Belediye Başkanlığına atanan Kaymakam Mehmet Yaşar Yeşiltaş ile Ömerli Belediye Başkanlığına atanan Kaymakam Erol Korkmaz yine İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında açığa alındı. Açığa alınan Kaymakamlara durumun Mardin Valisi Mustafa Yaman tarafından tebliğ edildiği belirtildi.

Açığa alınan kaymakamların terör örgütü FETÖ ile bağlantılarının olduğu üzerinde durulduğu belirtildi.

İHA

mardin , içişleri bakanlığı , kaymakam
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