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  4. 28 Ocak 2019 15:43

Marmaris Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

Marmarıs Belediye Başkanı Ali Acar, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Marmaris Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
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Muğla'nın Marmaris ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ali Acar, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP ilçe yönetimi de istifa ettiklerini açıklamıştı.

İlçe Başkanı Tolga Akbay, yaptığı açıklamada, "MYK toplantısında mevcut Belediye Başkanı Ali Acar aday olarak açıklandı. PM toplantısında demokratik olmayan, hukuksuz, etik olmayan, anti demokratik bir şekilde başka bir isim getirildi. Bizim derdimiz isimler değil. Marmaris ilçe örgütünün siyasi iradesi hiçe sayıldı. Biz bu nedenle sabahleyin acil olarak toplandık. İrademizin hiçe sayılması kabul edilemez. Oy birliği ile CHP ilçe yönetim kurulu üyeleri olarak, yönetim kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayız" dedi.

CHP'de toplu istifaCHP Marmaris'te toplu istifa

 

 

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