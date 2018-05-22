Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nda geri sayım başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Küçükçekmecelilerle iftarda buluştu. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in ev sahipliğinde Halkalı Kapalı Semt Pazarı binasında gerçekleşen iftarda AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç da yer aldı.

Küçükçekmecelilerle birlikte iftar yapan Başkan Mevlüt Uysal, masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlara hitap eden Başkan Uysal, İstanbulluların ve tüm İslam aleminin sağlıklı bir şekilde oruç tutup bayrama sevdikleriyle huzur içinde girmelerini diledi.

Dünyanın birçok ülkesinde Müslümanların barış ve huzur içinde oruçlarını tutamadıklarını, en son Cuma günü Kudüs için miting yapıldığını hatırlatan Başkan Uysal, "Suriye'deki, Irak'taki ve Filistin'deki Müslümanların halini görüyorsunuz. Dua edelim de bütün Müslümanlar bizim imkanlarımıza kavuşsun. Biz güçlü olalım ki, oralardaki zulüm bir an önce son bulsun. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin" dedi.

MECİDİYEKÖY'E 25-30 DAKİKADA GİDİLECEK

Geçmişte Küçükçekmece'de AK Parti İlçe Başkanlığı yaptığını dile getiren Uysal, Halkalı ve Küçükçekmece'nin o günlerdeki durumunu ve ulaşım sorununu iyi bildiğini söyledi. "Sizler, bizlere hizmet etme fırsatı verdikçe sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz" diyen Başkan Uysal, 9.7 kilometrelik Bağcılar (Kirazlı)-Küçükçekmece (Halkalı) Metro Hattı'nın yapımına başlandığını ve kısa zamanda bitirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Mevlüt Uysal, şöyle konuştu; "Bu yılsonu itibariyle inşallah Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun bitireceğiz. Mahmutbey'den Halkalı'ya olan metromuzun da inşaatı devam ediyor. Hat tamamlandığında buradan Mecidiyeköy'e 25-30 dakikada gidebileceksiniz. Halkalı - Gebze Marmaray Yüzeysel Metro Hattı da yılsonu itibariyle bitiyor. Açıldığında Havalimanından Halkalı'ya doğru ulaşım çok daha kolay olacak. Yine Bahçeşehir Metro Hattı'nın da ihalesi yapıldı, 3 yıl içinde bitecek."

"HİZMETLERİN DEVAM ETMESİ ADINA 24 HAZİRAN'DA DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ"

Halkalı'dan 3. Havalimanı'na gidecek metro hattı da tamamlandığında, İstanbul'da içinden bu kadar metro geçen bir yer olmayacağını dile getiren Uysal, "Buradan Bahçeşehir'e gidecek hat var. Halkalı'dan 3. Havalimanına giden hat var. Sefaköy'den Başakşehir'e giden havarayı metroya dönüştürüyoruz. Atatürk Havalimanı'ndan Halkalı var. Bir de Beylikdüzü'ne geçen metromuz var. Yani; şu anda yapılan 2 metro hattı var. 2 tane de ihale hazırlığı içinde olduğumuz metro hattı var. Planladığımız 2 tane daha metro hattı var. Buradan toplam 6 metro hattı geçecek" diye konuştu.

Göreve geldiklerinde metroların kısa zamanda bitirilmesi için müteahhitlerle görüşmeler yaptıklarını ve söz aldıklarını hatırlatan Uysal, "Yeni dönemde planladığımız metro hatları tamamlandığında İstanbul en rahat ulaşım imkanı olan şehirlerden biri olacak. Hizmetlerimizin devam etmesi adına 24 Haziran'da desteklerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Mevlüt Uysal, iftar sonrasında Temel Karadeniz ile birlikte Küçükçekmece'deki Koçak ailesini evinde ziyaret etti. Babaları vefat eden kız çocuklarıyla sohbet eden Mevlüt Uysal, İBB ve Küçükçekmece Belediyesi'nin ailenin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.