Mecidiyeköy'de Mustafa Sarıgül'e sevgi seli

CHP'den Şişli Belediye Başkan aday adayı olan Mustafa Sarıgül, her hafta olduğu gibi bugün de Şişlili vatandaşlarla bir araya geldi. Mecidiyeköy, Şahin Sokak'ta yüzlerce vatandaşla buluşan Sarıgül, projelerinden bahsetti, müjde üstüne müjde verdi.





Sarıgül'ün konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye Şişli'den doğacak güneşi bekliyor. Esersiz kişinin yerine yeller eser 1 Nisan'da geri dönüyoruz endişheniz olmasın. Yeni Şişli bereketi ve güzelliğiyle geri geliyor. Şişlili yurttaşlarımızın derdine de sevincine de ortak olacağız. Şişlili yurttaşlarımız sadece beni değil tüm çalışma arkadaşlarımızı göreve çağırıyor.

Şişli'de işsize iş, evsize ev bulmak için çalışma yapıyoruz. Benim derdim belediye başkanı olmam değil, derdim Şişli'nin ışıklarını yeniden yakmak.







Sarıgül nerede biz oradayız dediniz bu çok önemli. Beni Ümraniye'ye, Eyüb'e veya başka belediyelere yakıştıranlar var ama benim kalbim sizlerle. Başka hiçbir yere gitmem. Şişli yeniden Türkiye'nin lider ve marka ilçesi olacak.





Yurttaşlarım bana tez gel diyor, ayaklarımızı yere vura vura emin adımlarla yola çıktık geliyorum. Ötekisi berisi olmayan, heyecanı, enerjisi, hevesi yüksek olan bir belediye geliyor. 1825 günden buralara geldik. Çoğu gitti, azı kaldı. 1 Nisan'da Şişli'yi geri almaya geliyoruz. Şişli'ye birlik beraberlik varlık bolluk ve bereket geliyor. Yeni Şişli daha temiz daha yeşil daha aydınlık olacak. Bizim görevimiz değil demeyeceğiz, biz büyün kamu ve kamu kuruluşlarıyla dayanışma içinde sizlere hizmet vereceğiz. Şişli'de yoksulluğu muhtaçlığı biz yok edeceğiz. Evde işsiz bir evladımız kalmaması için Bismillah deyip çalışmalara başlayacağız.



Şahinler Sokak'ın tüm sakinlerine mesajım size, muhtar ve bakanlıklarla görüşüyorum; Buraların tamamı kentsel dönüşüme girecek. Yurttaşlarımız kentsel dönüşümde hak kaybı yaşamayacak. Tek kuruş vermeden Şahinler Sokak'ta yaşayan herkes ev sahibi olacak.

Şişli'de küçük esnafımızı biz koruyacağız. Zincir marketler sizi düşünmez. Marketlere gül güle bakkalar geri geliyor. Şişli'nin parkları bahçeleri artık daha güvenli olacak. Anamız bacımız sokakta rahat gezecek. Apartman görevlisi arkadaşlarımız aynı zamanda apartman güvenliği olacak. Bunun için onlara bütçe ayıracağız.

Yaşlı büyüklerimez engelli ve çocuklarımıza bakim merkezleri açacağız. En güzeli, kalitelisi neyse onu yapacağız. Şişli Belediyesi kadın doğum hastanesini yapacağız. Şişli'deki kadınlarımız 5 yıldızlı özel hastane standartlarında doğum yapacak Şişli'nin bütün çocukları daha iyi okullarda okuyacak. 1 Nisan'dan itibaren hiçbir veli çocuğunun eğitimine para harcamayacak.

Şişlimiz için proje hazırlığındayız. En az 3 tane emekliler için huzur evi yapacağız. Merak etmeyin bazıları gibi değiliz. Yandan değil biz candan çalışacağız. Şişli'de adamı olanın değil, hak edenin işi yapılacak. Liyakat esasımız olacak. Şişli'de merhamet duygusu en önde olacak. Kıskananların çatlayacağı zaman yaklaşıyor.

Yaşadığımız bu ayrlık bize dostları gösterdi, dostları tanıma imkanı verdi. İhanetçileri de gösterdi. Tecrübeli kadromuzla Şişli'yi en güzel yerlere taşıyacağız. Ruhumuz 74 karaoğlan ruhudur, kuvayi milliye ruhudur."