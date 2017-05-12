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  4. 12 Mayıs 2017 13:14

Melih Gökçek: ''Benden söylemesi...''

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, “Herkes sırtını bir yere dayamış gibi yapıp, birilerinin hiç haberi olmadan, birileri adına konuşuyor, asıyor, kesiyor” dedi.

Melih Gökçek: ''Benden söylemesi...''
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in isim vermeden yaptığı “fitne” açıklamasının TV yorumcusu Fatih Tezcan’ın kendisini hedef alan sözlerinin ardından gelmesi dikkat çekti.

“BİRBİRİNİ SEVENLERİN ARASINA FİTNE SOKMAKTIR”

“Bir âdet başladı... Herkes sırtını bir yere dayamış gibi yapıp, birilerinin hiç haberi olmadan,birileri adına konuşuyor, asıyor, kesiyor” diyen Gökçek Twitter’da şunları yazdı:

“Benden söylemesi... İnanan insanların birbiri hakkındaki gıybeti hangi şart altında olursa olsun günahdır. Susmak esastır... Ayrıca unutmayalım ki şu anda Fetonun tek şansı, inananların ve birbirini sevenlerin arasına fitne sokmaktır. ve bu konuda gayreti çoktur.”

ankara büyükşehir belediyesi , melih gökçek , fitne