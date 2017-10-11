Melih Gökçek, istifa için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süre istemiş

Geçen hafta, siyaset ve kamuoyu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in “istifa” edeceği söylentileriyle çalkalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu iddiaları yalanlamadı, hatta “Şu an yok, olmayacak anlamına gelmez” sözleriyle daha da güçlendirdi. Kamuoyu, Melih Gökçek’in istifa edeceği söylentilerine kilitlenirken, 22 dakikalık Erdoğan-Gökçek görüşmesinin perde arkasına ANKA'dan Besti Karalar ulaştı.

ERDOĞAN-GÖKÇEK GÖRÜŞMESİNİN PERDE ARKASI

Edinilen bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ziyaretinden önce, Gökçek’ten istifasını istedi. İran dönüşünden sonra ise Melih Gökçek Erdoğan’a, “istifamdan önce görüşmek isterim” talebini iletti.

“ŞİMDİ OLMAZ, BEN DE PARTİ DE YIPRANIR”

Gökçek’in Erdoğan’a, “Şu an istifa edersem, bu kullanılır, muhalefet partileri de AK Parti karşıtları da her türlü suçlamayı gündeme getirir. Bu sadece beni değil, AK Parti’yi de yıpratır. FETÖ suçlamalarından tutun da yolsuzluk iddialarına kadar... Bu iddialar partiyi daha fazla, sizi daha fazla yıpratır. İftiraların önüne geçemezsiniz. Şimdi istifa dersem büyük sarsıntı olur. Bana üç ay süre verin. Yarım kalan projelerim var, bitsin. Ben istifa ettikten sonra hakkımda çıkacak olan yolsuzluk ve FETÖ iddialarına engel olun” dediği iddia ediliyor.

Erdoğan’ın yakın çevresinde, istifanın neden hemen istenmediği konusunda, Gökçek’in talepleri gerekçe gösterilerek geciktirildiği söyleniyor.

"SOSYAL MEDYAYI DİKKATLİ KULLAN"

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gökçek’ten sosyal medyayı dikkatli kullanmasını istediği de kaydedildi.