Maaşını alamayan işçiye devletten 3 maaş
Maaşını alamayan işçiye devletten 3 maaş
Piyasalar altüst oldu ! Dolar yeniden kritik seviyeyi aştı
Piyasalar altüst oldu ! Dolar yeniden kritik seviyeyi aştı
Vize serbestisi hayalini unutun, Schengen vizesine zam geliyor
Vize serbestisi hayalini unutun, Schengen vizesine zam geliyor
Motorine bir indirim daha geliyor
Motorine bir indirim daha geliyor
Birçok ilde FETÖ operasyonu: Gözaltı sayısı 208'e çıktı
Birçok ilde FETÖ operasyonu: Gözaltı sayısı 208'e çıktı
MHP'den istifa eden belediye başkanı İYİ Parti'den aday oldu
MHP'den istifa eden belediye başkanı İYİ Parti'den aday oldu
Venezuelalı askerlerden Erdoğan'a büyük sürpriz
Venezuelalı askerlerden Erdoğan'a büyük sürpriz
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 04 Aralık 2018 09:35

Meral Akşener için bomba iddia: Hem Belediye Başkanı hem Parti Başkanı

Yerel sçeimler öncesinde kulislere bomba gibi düşecek iddia Can Atalı'dan geldi. Can Ataklı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "hem parti başkanı hem de belediye başkanı" formülünün masada olduğunu yazdı.

Meral Akşener için bomba iddia: Hem Belediye Başkanı hem Parti Başkanı
A+ A-

Gazeteci Can Ataklı, bugünkü "Bana göre görünen en mantıklı çözüm şu: İstanbul İlhan Kesici, Ankara Meral Akşener" başlıklı yazısında, Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime ilişkin görüşlerini yazdı.

CHP ve İYİ Parti'nin bu hafta içinde büyükşehir belediye başkanı adaylarını açıklayacağını belirten Ataklı, AK Parti'nin adayının Erdoğan'ın gezisinin ardından açıklanacağını aktardı. Yaygın inanışın Binali Yıldırım'ın İstanbul adayı olacağını ancak böyle olmayabileceğini iddia eden Ataklı, Yıldırım'ın seçimde yarışa girmek istemediğini öne sürdü. Ataklı, Yıldırım'ın “Belediye başkanlığı farklı, koca İstanbul'un uzaktan kumanda ile yönetilmesi çok zor. Ayrıca bu beni de çok yıpratacaktır” dediğini köşesine taşıdı.

Ancak Can Ataklı'nın en çok dikkat çeken iddiası İYİ Parti lideri Meral Akşener ile ilgili olanıydı. Ataklı, Ankara'da Meral Akşener'in aday olabileceğini iddia ederek "Ankara için ise bana göre en mantıklı seçim Meral Akşener'dir. Daha önce MHP kökenli Mansur Yavaş'a oy vermekte hiçbir sakınca görmeyen Ankara'daki CHP'li seçmenlerin Akşener'e hiçbir itirazları olacağını düşünmüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentine yakışacak bir kadın olan Akşener ayrıca çok başarılı bir belediye başkanı da olacaktır." dedi.

Can Ataklı'nın yazısının tamamı için...

can ataklı , iyi parti , meral akşener , binali yıldırım , ankara , yerel seçim , chp
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM