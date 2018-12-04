Meral Akşener için bomba iddia: Hem Belediye Başkanı hem Parti Başkanı

Gazeteci Can Ataklı, bugünkü "Bana göre görünen en mantıklı çözüm şu: İstanbul İlhan Kesici, Ankara Meral Akşener" başlıklı yazısında, Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime ilişkin görüşlerini yazdı.

CHP ve İYİ Parti'nin bu hafta içinde büyükşehir belediye başkanı adaylarını açıklayacağını belirten Ataklı, AK Parti'nin adayının Erdoğan'ın gezisinin ardından açıklanacağını aktardı. Yaygın inanışın Binali Yıldırım'ın İstanbul adayı olacağını ancak böyle olmayabileceğini iddia eden Ataklı, Yıldırım'ın seçimde yarışa girmek istemediğini öne sürdü. Ataklı, Yıldırım'ın “Belediye başkanlığı farklı, koca İstanbul'un uzaktan kumanda ile yönetilmesi çok zor. Ayrıca bu beni de çok yıpratacaktır” dediğini köşesine taşıdı.

Ancak Can Ataklı'nın en çok dikkat çeken iddiası İYİ Parti lideri Meral Akşener ile ilgili olanıydı. Ataklı, Ankara'da Meral Akşener'in aday olabileceğini iddia ederek "Ankara için ise bana göre en mantıklı seçim Meral Akşener'dir. Daha önce MHP kökenli Mansur Yavaş'a oy vermekte hiçbir sakınca görmeyen Ankara'daki CHP'li seçmenlerin Akşener'e hiçbir itirazları olacağını düşünmüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentine yakışacak bir kadın olan Akşener ayrıca çok başarılı bir belediye başkanı da olacaktır." dedi.