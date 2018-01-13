''Merdivenaltı cahillikler maneviyatı bozuyor''

Ayazağa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, maneviyat duygusunun insanlara doğru aktarılması konusunda imam hatiplerin önemli bir misyonu bulunduğu söyledi. Başkan Genç, insanların inanış yapısının bozulmaması için bu duygunun korunması gerektiğini ve merdivenaltı cahilliklere müsaade edilmemesi gerektiğini vurguladı.

‘Gelecek Benim Ben Geleceğim’ projesi kapsamında onarılan Ayazağa Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, toplumsal geleneklerin yaşatılması ve maneviyatın aktarılması konusunda imam hatiplerin rolünün büyük olduğunu söyledi. İmam hatiplerin diğer okullardan farklı bir misyonu bulunduğunu belirten Başkan Genç, “Sizler, toplumsal geleneklerin aktarılması anlamında ve maneviyat dediğimiz duygu tarafının aktarılması anlamında, çok büyük önem arz ediyorsunuz. Biz bunları doğru yapamazsak, gazetelerde çokça rastladığımız merdivenaltı cahillikler ve bilinçsizlikler, insanların olmazsa olmaz inanış yapısının çatırdamasına ve parçalanmasına neden olacaktır. Sizin bu anlamda bir farkınız olmalı” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTEKİ SIKINTILAR YAŞANMASIN

Okula yaptığı ziyarette öğrenciler ve velilerle bir araya gelen Başkan Genç, “Çocukluğumuzda çektiğimiz sıkıntıların bugün yaşanmaması için eğitim alanında elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Şu anda 7 bin 500 öğrenciye burs verme gayretindeyiz. Toplumu en yakından ilgilendiren alanın eğitim olduğunu bilmek zorundayız. Eğitim alanında çıtayı ne kadar yükseltirsek uluslararası alanda temsiliyetimiz o kadar güçlü olur” dedi.

MİLLİ EĞİTİMLE YARIŞMA DERDİMİZ YOK

“Bizim eğitimde Milli Eğitim ile yarışmak gibi bir derdimiz yok” diyen Başkan Genç konuşmasını şöyle sürdürdü: “ Biz nasıl destek olabiliriz, bu işi nasıl kolaylaştırabiliriz, sizin yolunuzu nasıl açabiliriz bunun için uğraşıyoruz. Toplumda giderek kamplaşmanın arttığı şu dönemde hepimize birlik ve beraberliğin devamı konusunda çok büyük iş düşmekte. Türkiye çok ağır bedeller ödedi artık bunların tekrar tekrar yaşanmaması gerekiyor. Biz dünyanın en güzel coğrafyasında, binlerce medeniyetin yaşama alanı olmuş topraklarda yaşıyoruz. Bu yüzden sorumluluğumuz iki kat artıyor.

BU İŞİ BİRLİKTE YÜRÜTECEĞİZ

Son zamanlarda sürekli kullanılan bir kelime var, Sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirliğin en önemli temellerinden biri de katılımcılık. Yani biz sizlerle birlikte yönetebiliriz. Sizler bizim temel paydaşlarımızsınız. Biz öyle bakıyoruz. İnternetten bizi takip ettiğinizde bizlere ve bana ulaşamamanız imkansız. Eğer ilettiğiniz bir sorunu çözmüyorsak bu da bizim vebalimiz. Sizlerden sürece katılmanızı istiyoruz. Düşüncemiz, inanışımız, yöremiz, rengimiz ne olursa olsun bunlar olacak ki toplumda ortak değerler yaşatılabilsin. Ülkemizden daha güzeli yok. Çevremizle barışık olacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ sözünü hayata geçirmeliyiz. Bunu yapmak için de eğitimli olmak zorundayız. Şartlar ne olursa olsun umudunuzu kaybetmeyin.”

EĞİTİMCİLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ

Etkinliğe Başkan Genç’in yanı sıra Sarıyer Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun ve birim müdürleri, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdür İbrahim Tahmaz, Okul Müdürü Murat Ertaş, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin sonunda okula verdiği destekten ötürü Başkan Genç’e teşekkür plaketi verildi.